La distribuidora Lionsgate adquiere en EEUU los derechos de la nueva película de Francis Coppola, 'Megalópolis'

La distribuidora Lionsgate se ha hecho con los derechos para Estados Unidos de la nueva película de Francis Ford Coppola, 'Megalópolis', que se estrenó el pasado mes de mayo en el Festival de Cannes con una ovación de diez minutos, y que costó al cineasta casi 120 millones de euros, según informa 'The Hollywood Reporter'. El medio citado indica que la distribuidora prevé que el estreno de la película en cines llegue el 27 de septiembre, mientras que en España la distribuirá Tripictures, aunque aún se desconoce su fecha de lanzamiento. "Francis es una leyenda. Para muchos de nosotros, sus dones para el cine fueron una de las inspiraciones para dedicar nuestras carreras al cine. Es un verdadero privilegio trabajar con él y llevar esta película increíble, audaz y absolutamente única al público teatral. En Lionsgate, nos esforzamos por ser un hogar para artistas audaces y atrevidos, y 'Megalópolis' demuestra que no hay nadie más audaz o atrevido que el maestro Francis Ford Coppola", ha comentado el director de cine de Lionsgate, Adam Fogelson. Por su parte, Coppola, según la fuente citada, ha afirmado que ha "priorizado" trabajar con empresas y equipos que con el paso del tiempo "han demostrado ser buenos amigos, además de grandes colaboradores". "Estoy encantado de que Adam Fogelson y Lionsgate Studios publiquen Megalopolis . Estoy seguro de que aplicarán el mismo tierno amor y cuidado brindados a 'Apocalypse Now', que actualmente se encuentra en su 45º año de asombrosos ingresos y reconocimiento", ha asegurado el cineasta. 'Megalópolis' es un trabajo del cineasta de varias décadas de desarrollo, como apunta 'The Hollywood Reporter'. Coppola invirtió parte de su fortuna personal en el proyecto de 120 millones de dólares, protagonizado por Adam Driver, como un hombre obsesionado con crear una ciudad utópica. La adquisición por parte de Lionsgate se produce más de dos meses después de una proyección el 28 de marzo para altos ejecutivos de Hollywood en la que se intentó conseguir un posible acuerdo de distribución para la película, aunque fuentes presentes dijeron a 'The Hollywood Reporter' en ese momento que sería un desafío posicionar la película, porque "tiene un ambiente de película artística y no es un éxito de taquilla que agrade al público".

