Claudia Osborne se mantiene al margen tras el reconocimiento de Bertín al hijo de Gabriela Guillén

Claudia Osborne, la hija del conocido cantante y presentador Bertín Osborne, ha decidido mantenerse al margen de la reciente controversia familiar que ha protagonizado su padre, reconociendo finalmente y públicamente al hijo de Gabriela Guillén. A pesar de la expectación, la joven ha optado por no hacer comentarios sobre el tema. Aún así, ha mantenido la sonrisa en todo momento, mostrándose serena mientras era abordada por periodistas que buscaban su reacción ante la noticia. Sin embargo, Claudia ha preferido mantener silencio y no dar su opinión al respecto, demostrando una vez más su discreción en asuntos personales. El reconocimiento del hijo de Gabriela por parte de Bertín ha sido un tema que ha dado mucho que hablar en los últimos meses y semanas, generando múltiples opiniones y comentarios. Sin embargo, Claudia ha optado por no contribuir a las especulaciones, manteniendo como es de costumbre su vida privada lejos del foco mediático.

