Zelenski destaca la unión "sin precedentes" a nivel internacional tras la Cumbre de Paz de Suiza

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha resaltado la unión "sin precedentes" de países de todo el mundo tras la Cumbre de Paz celebrada el pasado fin de semana en Suiza, que terminó con una declaración final que sin embargo no firmaron algunos de los países participantes como Irak, Jordania, Brasil, India, Arabia Saudí o México. "Hemos dado un primer paso tangible hacia la paz con la unión sin precedentes de países de todo el mundo. Es un éxito de Ucrania que por primera vez en nuestra historia tantos líderes y Estados se hayan reunido por Ucrania y por la paz", ha destacado Zelenski en su habitual mensaje vespertino diario. El mandatario ucraniano ha subrayado que "ahora no hay pausa". "Hacen falta más pasos. Y se van a dar. Ya estamos preparándolos (...). No vamos a reducir", ha adelantado. "Estamos preparando el trabajo por grupos sobre los puntos de la Fórmula de Paz para que los estados puedan unirse por el bien de puntos concretos y claros, decisiones y planes de acción que recuperen nuestra seguridad", ha añadido. Zelenski ha subrayado que "Ucrania jamás quiso esta guerra y, naturalmente, quiere sobre todo una paz justa". "Vemos que es posible. Estamos acercando la paz. Quiero darle las gracias a toda la gente que nos ayuda en todo el mundo", ha remachado. Este mismo lunes las autoridades de Ucrania han informado de que solicitarán al Gobierno de Suiza una aclaración sobre cuáles son los países que terminaron por firmar la declaración final de la Cumbre de Paz sobre Ucrania celebrada a lo largo del fin de semana en los Alpes suizos. El listado final de países que se han adscrito a la declaración de la cumbre en apoyo a Ucrania --difundido por el gobierno suizo-- no incluye a varios países entre los que destacan Irak y Jordania, según Ucrania, quienes sí habían asegurado que apoyarían el texto. Junto a estos dos países también se quedaron fuera del texto final Brasil, India, Arabia Saudí o México, potenicas del llamado Sur Global, una región que precisamente el presidente Zelenski trataba de ganarse durante la cumbre en Suiza.

Compartir nota: Guardar Nuevo