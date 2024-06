Lucía Pombo nos habla de si quiere ser madre o no

La familia Pombo está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida. Acaban de terminar de grabar la tercera temporada de su documental y ahora esperan con ansia que nazcan las dos mellizas que esperan Marta Pombo y Luis Zamalloa. Un año de lo más intenso. Esta semana hemos podido hablar con Lucía y nos ha confesado que su hermana lleva el embarazo "fantástico. Está más guapa que nunca" y nos desvelaba que "el primer embarazo, con Matilda, yo la sentí muy pesada. Muy quejica, muy llorica, muy pesada" y sin embargo, este embarazo "que es peor, lo está llevando para mí mucho mejor. Mucho mejor" Le preguntábamos a Lucía si ella tiene en mente ser madre y nos confesaba que es algo que "me planteo todos los días de mi vida. ¿Por qué no? Porque Álvaro será un excelente padre. Me da pena porque él quiere ser padre, pero yo... me abruma, me abruma". Con esa naturalidad que siempre le ha caracterizado, nos explicaba que "he ido hoy al ginecólogo y me han entrado ganas de llorar, de ver a los padres todavía unos con tripa, otros sin tripa", pero todavía considera que no es el momento porque "me abrumaba la idea de esa responsabilidad, de que te cambia tanto la vida, que no sé si egoístamente estoy lista". Eso sí, nos dejaba claro que "quiero ser madre", pero en estos momentos no está entre sus planes "por egoísmo, por egoísmo puedo, porque te cambia la vida por completo. O sea, ya pasa de ser tu vida a ser la de otra persona". Tan claro tiene ser madre que nos desvelaba que a "La última bruja a la que he ido, que voy a muchas, me dijo 'serás una madre especial'" algo que "no lo sé interpretar. ¿Qué es ser una madre especial?", reflejando así que pregunta por su faceta como madre en un futuro.

