Feijóo avisa a Sánchez de que una financiación singular para Cataluña "está fuera del ordenamiento jurídico"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha alertado este lunes de que una financiación singular para Cataluña está "fuera del ordenamiento jurídico" y ha defendido una negociación de la financiación de forma "multilateral" en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Según ha subrayado, ninguno de los demás presidentes de CCAA va a "renunciar a lo que le corresponde" en beneficio de Cataluña y, por tanto, el escenario que plantea el Gobierno está "abocado al fracaso". Feijóo ha lanzado esta advertencia al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, después de que éste vea factible el trato singular para Cataluña. "Es compatible mejorar el sistema de financiación autonómica desde el plano multilateral y al mismo tiempo articular una financiación singular para un territorio tan importante como Cataluña", dijo este domingo en La Vanguardia. En declaraciones a los medios en Bruselas tras asistir a la cumbre de líderes del Partido Popular Europeo (PPE) tras las elecciones del 9 de junio, Feijóo ha dicho que no cree que hay una sola comunidad autónoma en España "que esté da cuerdo con una financiación singular de una comunidad en contra de las demas". Es más, ha dicho que no cree que tampoco exista siquiera un solo presidente autonómico socialista "que esté en disposición de renunciar a lo que le corresponde en beneficio de una única comunidad autónoma". "No ha ocurrido nunca, nunca desde los años 80 que empezamos a aprobar los Estatutos de autonomía", ha enfatizado. SI NO HAY "MULTILATERALIDAD", ESTARÁ "ABOCADA AL FRACASO" En este sentido, el presidente del PP ha indicado que una financiación autonómica que salga del "escenario de la multilateralidad del Consejo de Política Fiscal y Financiera" estará "abocada al fracaso". "Estoy convencido de que no hay un solo presidente de comunidad, del PSOE o del PP que esté de acuerdo en renunciar a lo que le pertenece, que es un sistema multilateral acordado en el CPFF y que mantenga el sistema de financiación de la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas (LOFCA)", ha manifestado. Según Feijóo, "todo lo demás está fuera del ordenamiento jurídico". "Todo lo demás está fuera de los principios básicos que hemos mantenido durante 45 años, el sistema de financiación de las comunidades autónomas", ha zanjado.

