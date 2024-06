Susana Molina nos habla del embarazo de su amiga Anabel Pantoja

La noticia del embarazo de Anabel Pantoja ha supuesto un revuelo mediático sin precedentes para la familia de la influencer. Viviendo una etapa espléndida, ahora su gran objetivo es formar esa familia con la que tanto deseaba al lado de su chico, David Rodríguez. Hemos hablado con Susana Molina, gran amiga de Anabel, en el parque de atracciones que ha inaugurado Lola Lolita y no ha dudado en salir en defensa de esta tras las críticas recibidas durante estos días: "Yo creo que no le ha molestado que haya debate, le ha molestado que ya se dé por sentado una decisión que ella no ha visto". Además, les ha mandado un mensaje a todos sus haters: "Han dicho que iba a hacer negocios con el niño, tampoco nos olvidemos que aquí no es solo Anabel, también está David, y David tiene una opinión como el padre de la criatura y pues ellos llegan a una decisión que yo creo que también ahora mismo tampoco sé si es la decisión concreta, no es un tema que haya hablado con ella, pero bueno, que vaya, igual luego cambian de opinión y también sería lícito, no sé". Susana defiende las palabras que tuvo Anabel por redes lanzando una reflexión: "¿Quién es buena madre?, se hace un curso, hay un máster de ser buena madre, pues ya se verá. Lo que yo sé es que ella, es que con los amigos es muy madre, en general en la vida es muy madre, entonces yo no tengo ningún tipo de duda". Además, tampoco entiende que se haya criticado el poco tiempo que lleva con David: "Con el tema de la relación, pues igual, es que ojalá fuese bruja yo. Pero que te cuestionen eso en el momento más feliz de tu vida, pues imagino que le habrá tocado un poco la moral. Me podéis felicitar, por favor, y no estar cuestionando todo el rato todo". La influencer nos desvelaba cómo conoció la buena nueva de su amiga: "Yo estoy muy feliz, la verdad. Yo no quiero darme el pegote, pero creo que me enteré de las primeras, estaba con ella". Por último, Susana piensa que "es tan importante lo de no decir lo de los embarazos y que no se filtren" que no tiene dudas de que lo ha hecho lo mejor posible: "La verdad que muy contentos ahora que ya está fuera de peligro. Lo ha hecho muy bien creo, porque yo no confiaba nada en ella, que al final cuando tienes una buena noticia te apetece compartirla. Y yo digo, se lo va a contar a todo el mundo, se va a filtrar, pero nada, lo ha hecho súper bien".

