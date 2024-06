El Rey Juan Carlos se deja ver a bordo del 'Bribón' 48 horas después de su llegada a España

A una semana del décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI el próximo 19 de junio, el Rey Juan Carlos aterrizaba este miércoles en nuestro país en la que es su quinta visita en lo que llevamos de 2024 y la duodécima desde que se instaló en Emiratos Árabes en agosto de 2020. Como ha hecho en sus últimos viajes a España, en primer lugar hacía una 'parada técnica' en Vitoria para someterse a una revisión médica en la clínica de su gran amigo Eduardo Anitua; y a media tarde aterrizaba en el avión privado que usa en todos sus desplazamientos en el aeropuerto de Vigo, donde le recogía Pedro Campos para poner inmediatamente rumbo a su residencia en Sanxenxo. Y desde entonces no le habíamos visto. Mantiendo un perfil bajo, el Emérito ha optado por no salir de la casa del armador del 'Bribón' en las últimas 48 horas, en las que habría recibido la visita de algunos amigos y disfrutado de la gastronomía gallega como hace en cada una de sus visitas a la localidad pontevedresa. Un 'recluimiento' que este viernes ha llegado a su fin, cuando Don Juan Carlos ha acudido al Real Club Náutico de Sanxenxo pasadas las 14.00 horas para comenzar con los entrenamientos de casa a la regata de la clase 6M que se disputa este fin de semana en aguas gallegas, preparación para el Campeonato de España que se celebrará entre el 27 y el 30 de septiembre y en el que el monarca quiere participar al timón del 'Bribón'. Con un look deportivo en azul, gorra, gafas de sol y una gran sonrisa reflejo de su felicidad por poder regatear de nuevo -ya que en su última visita no lo hizo por las malas condiciones del mar- el padre de Felipe VI ha llegado al pantalán y, tras bajar las escaleras con ciertas dificultades, se ha embarcado en la embarcación que capitanea para ponerse a punto para la competición. Se trata de la quinta visita del Emérito a España en lo que llevamos de 2024. Además de sus 3 viajes a Sanxenxo, Don Juan Carlos también se ha desplazado a Madrid para asistir a la boda del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, con Teresa Urquijo, y a la misa funeral por su sobrino Fernando Gómez-Acebo, donde se reencontró con toda su familia y con los Reyes Felipe y Letizia, con los que derrochó complicidad y cercanía.

