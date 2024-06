Fabiola Martínez, primeras palabras tras el comunicado de Bertín Osborne

A pocos días de someterse a las pruebas de paternidad que determinarían si es el padre del hijo de Gabriela Guillén, Bertín Osborne ha dado un paso al frente y ha emitido un inesperado y sorprendente comunicado conjunto con la modelo en el que asume la paternidad del bebé, nacido el pasado 31 de diciembre. "Bertín Osborne ha querido hacer público hoy el compromiso de dar el mejor futuro para el bebé que dio a luz Gabriela Guillén hace 5 meses, normalizando de esta manera la relación con la empresaria que fue en su momento pareja del cantante y mostrando la máxima responsabilidad con este menor. Ha considerado imprescindible poner fin a una situación que no era beneficiosa ni para la madre ni para el bebé" comienza el texto, firmado por ambos tras haber llegado a un acuerdo amistoso en el que el empresario José Luis López 'El Turronero' habría ejercido de mediador. Un comunicado en el que, reconociendo que su actitud tras el nacimiento del pequeño no fue la más "adecuada", el artista anuncia que "quiere enmendar la misma con hechos que permitan dar las mejores posibilidades al menor". "Me equivoqué, y no quiero seguir haciéndolo. Gabriela se merece todo mi respeto y desde luego por encima de nosotros está un menor que tiene que crecer en armonía, alejado de cualquier polémica. Es una responsabilidad que asumo" ha expresado en primera persona Bertín antes de finalizar el texto pidiendo respeto a los medios de comunicación para "proteger preservar la imagen y la identidad del menor". A pesar de que las informaciones relativas a este acuerdo entre Bertín y Gabriela todavía son confusas, según 'Y ahora Sonsoles' sería algo que no habría pillado por sorpresa a la exmujer del presentador, Fabiola Martínez, con la que tiene una buena relación y a la que él mismo habría contado su decisión de asumir la paternidad del bebé. Algo que la venezolana no ha querido confirmar en su reaparición ante las cámaras tras el comunicado de Bertín. Sonriente y muy simpática con los reporteros, a los que ha dado los "buenos días" y ha preguntado "¿cómo estáis?", Fabiola ha expresado que ella está "muy bien" y que al igual que todo lo relativo a la vida privada de su exmarido, no tiene "nada que decir" sobre su paso al frente reconociendo públicamente que es el padre del hijo de Gabriela Guillén después de varios meses sin querer siquiera pronunciase sobre este tema.

