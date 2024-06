Medio centenar de eurodiputados elegidos por primera vez buscarán familia política europea en las próximas semanas

Medio centenar de eurodiputados elegidos por primera vez en estas elecciones europeas y que no estaban afiliados a ninguno de los grupos constituidos en el Parlamento saliente buscarán familia política en las próximas semanas, lo que puede afectar al equilibrio de fuerzas en una Eurocámara en la que el Partido Popular Europeo ha vuelto a hacerse con una abultada mayoría de asientos del nuevo hemiciclo. Entre los nuevos representantes abundan las formaciones de extrema derecha y las coaliciones de carácter nacionalista, aunque irrumpen también partidos de izquierda y formaciones personalistas independientes. Un total de 24 formaciones de 16 Estados miembro, según los primeros resultados oficiales facilitados por el Parlamento Europeo, han obtenido, por primera vez, representación en la Eurocámara, como ha sido el caso de Sumar, que ha logrado tres eurodiputados, misma cifra que el partido Se Acabó la Fiesta (SALF), del populista Luis 'Alvise' Pérez. También ha irrumpido con fuerza el partido alemán de izquierda Alianza Sahra Wagenknecht - Por la Razón y la Justicia, que se ha hecho con una representación de cinco escaños. El Bulgaria, el partido político ultraderechista y ultranacionalista Renacimiento (Vazrazhdane) ha obtenido tres eurodiputados y el partido antisistema Existe Tal Pueblo (ITN, por sus siglas en búlgaro), uno. En Croacia, el partido croata de ideología nacionalista y euroescéptica Movimiento por la Patria (DP) también ha logrado uno de los 12 asientos que corresponden al país en la Eurocámara. En Chipre, el partido de extrema derecha Frente Nacional Popular (ELAM) ha obtenido un eurodiputado, y el 'youtuber' Fidias Panayiotou, que se presentaba como independiente, se ha hecho también con uno de los seis escaños a repartir. El partido de derecha de los Demócratas Daneses ha logrado un escaño en Dinamarca, mientras que el partido de centro Volt ha irrumpido con dos escaños en Países Bajos. Entra con un eurodiputado el partido socialdemócrata eslovaco Hlas, la única de todas las formaciones de nueva representación que profesa esta ideología. En Grecia, un escaño ha ido a parar al partido de izquierda Curso por la Libertad (PE); otro, al partido de extrema derecha Movimiento Patriótico Democrático (Niki) y otro para el partido de derecha Voz de la Razón (Foni Logikis). El partido de extrema derecha Movimiento Nuestra Patria ha logrado un escaño en Hungría y, en Italia, la coalición Verde y de Izquierda ha entrado en la Eurocámara con dos representantes. La coalición letona de centroderecha La Lista Unida (AS) ha obtenido un escaño y con otro se ha hecho también el partido de derecha Letonia primero. Mientras, la alianza nacionalista Unión del Pueblo y la Justicia se ha hecho con uno de los once escaños de Lituania. Tres nuevos partidos han obtenido representación en Polonia, con seis para la alianza de derechas Konfederacja, dos escaños para la alianza de centro Coalición Cívica (KO) y uno para la coalición de izquierda Lewica. En Rumanía, cuatro escaños han sido para el partido de extrema derecha Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR) y uno para Confederación de Libertad e Independencia. En República Checa un escaño ha ido a parar a la coalición de izquierda Stacilo! y otros dos a la alianza de extrema derecha Juramento y Automovilistas. PRÓXIMOS PASOS A falta de que concluya el escrutinio total en los Veintisiete, los grupos pasarán a negociar durante las próximas semanas la constitución de sus fuerzas en la Eurocámara y qué eurodiputados se integran en ella, mientras los jefes de Estado y de Gobierno de la UE negocian en paralelo el reparto de los altos cargos de la UE (‘Top Jobs’ en la jerga comunitaria), incluido el nombre del próximo presidente de la Comisión Europea, que Ursula Von der Leyen quiere mantener. El nuevo Parlamento Europeo celebrará su sesión inaugural el próximo 16 de julio y en ella deberá someter a votación la candidatura a presidir la institución, otro de los cargos que repartirán los líderes cuando pacten las presidencias de la Comisión Europea y el Consejo Europeo. La presidencia del Ejecutivo comunitario debería votarse en la segunda sesión plenaria, prevista para septiembre, pero parece probable que se adelante a julio si los 27 logran un acuerdo sólido para mantener a Von der Leyen.

