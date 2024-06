Lunes, 10 de junio de 2024 (04:00 GMT)

ELECCIONES EUROPEAS

El Parlamento Europeo se escora a la derecha, pero resiste la mayoría proeuropea

Bruselas (EFE).- Los grandes grupos proeuropeos -populares, socialdemócratas y liberales- revalidaron este domingo su mayoría en el Parlamento Europeo, aunque con menos escaños de los que les otorgaban los sondeos y de los que tenían en el hemiciclo saliente, mientras que la extrema derecha y los ultraconservadores confirmaron su alza en toda Europa. El Partido Popular Europeo logró 189 escaños y se mantendrá como la primera fuerza comunitaria, mientras que la Alianza de los Socialistas y Demócratas europeos (S&D) será el segundo grupo con 135 eurodiputados, y los liberales revalidan su tercer puesto pese a perder una quinta parte de sus representantes y quedarse en 83 escaños. La actual presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tendió la mano a socialdemócratas y liberales -con quienes suma 407 escaños de un Parlamento Europeo de 720 asientos- para tratar de llegar a un acuerdo para construir una nueva mayoría proeuropea para los próximos cinco años de legislatura comunitaria.

ELECCIONES EUROPEAS FRANCIA

Francia convoca elecciones legislativas anticipadas por sexta vez desde 1958

París (EFE).- Desde la proclamación de la V República en 1958, la disolución de la Asamblea Nacional y convocatoria de elecciones legislativas anticipadas se ha producido en seis ocasiones, la última este mismo domingo por decisión del presidente Emmanuel Macron. Tras el revés en las europeas, en la que la ultraderecha de Marine Le Pen arrasó y duplicó a la lista macronista, el dirigente galo optó por "devolver la palabra" del "futuro parlamentario a través del voto", en un escrutinio que se celebrará a dos vueltas, el 30 de junio y el 7 de julio. Antes de Macron, hubo cinco antecedentes. El más reciente en 1997 bajo la presidencia del conservador Jacques Chirac, quien, temiendo una crisis económica inminente, decidió llamar a las urnas a los electores.

ELECCIONES EUROPEAS ALEMANIA

Coalición de Scholz sufre debacle a un año de generales y AfD se aúpa como segunda fuerza

Berlín (EFE).- La coalición del canciller alemán, Olaf Scholz, sufrió este domingo una gran debacle en las elecciones europeas a algo más de un año de los comicios generales, al cosechar los socialdemócratas sus peores resultados y encajar un batacazo Los Verdes, mientras que la ultraderechista AfD supo aprovechar el descontento popular con el Gobierno y se convirtió en segunda fuerza. El secretario general del SPD, Kevin Kühnert, admitió la derrota y calificó de "muy amargo" el tercer puesto con un 14,3 % de los votos, 1,8 puntos porcentuales menos que en 2019, pero rechazó buscar "chivos expiatorios" por el golpe recibido en las urnas, en las que medio millón de votantes se "fugaron" al nuevo partido populista de izquierda de Sahra Wagenknecht, BSW.

ELECCIONES EUROPEAS ITALIA

Meloni gana en Italia y quiere ser clave en la próxima legislatura comunitaria

Roma (EFE).- La primera ministra ultraderechista Giorgia Meloni se impuso con claridad en las elecciones europeas en Italia, al obtener un 28,6 % de los votos, según los primeros resultados, y ahora quiere tener un papel clave en la próxima legislatura comunitaria, donde la extrema derecha cobrará más fuerza. "Gracias, Hermanos de Italia (FdI) se confirma como el primer partido italiano, superando el resultado de las pasadas elecciones políticas", cuando obtuvo un 26%, escribió Meloni en sus redes sociales junto a una fotografía con el signo de la victoria. Con en torno al 10 % de los votos escrutados, su partido es el triunfador de los comicios por delante del progresista Partido Democrático (PD), con 25,70%, que se mantiene e incluso mejora los últimos pronósticos, en sus primeras elecciones bajo el liderazgo de Elly Schlein.

ELECCIONES EUROPEAS

Von der Leyen: "Construiremos un bastión contra los extremos, de izquierda y derecha"

Bruselas (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea y candidata del Partido Popular Europeo (PPE) a repetir en el cargo, la alemana Ursula von der Leyen, celebró la victoria de su familia política en los comicios europeos y aseguró que será un "bastión contra los extremos, de izquierda y de derecha". La candidata cristianodemócrata a presidir de nuevo el Ejecutivo comunitario, cuyo partido habría obtenido 181 de 720 escaños de la Eurocámara , indicó que "hoy es un buen día para el PPE (...) Los votantes han reconocido nuestro liderazgo en los últimos cinco años. Tras el PPE, según los sondeos, se situaría la Alianza de los Socialistas y Demócratas europeos (S&D), con 135 eurodiputados (cuatro menos). Les seguirían con 71 escaños el grupo de los Conservadores y Reformistas (ECR), con dos más, y la ultraderecha de Identidad y Democracia (ID), con 62 escaños, con trece más.

ELECCIONES EUROPEAS GRECIA

Conservadores ganan las europeas en Grecia, con pérdidas, según escrutinio casi completo

Atenas (EFE).- El gobernante partido conservador Nueva Democracia (ND) ganó las elecciones europeas en Grecia, con un 27,9 % de los votos, muy por debajo de lo esperado y lo obtenido en los comicios generales de 2023, cuando ganó con un 41 %. Según el escrutinio del 94 % de las papeletas, anunciado por el Ministerio del Interior griego, Nueva Democracia, del primer ministro conservador Kyriakos Mitsotakis, se quedó también lejos del objetivo anunciado en la campaña electoral para estas europeas, con un 33 %, el mismo resultado de 2019. "No voy a ocultar la verdad. Nuestra formación no llegó al objetivo que nos habíamos fijado", dijo Mitsotakis tras conocerse los resultados, si bien recalcó que la "inédita" abstención, casi del 60 %, dificulta "sacar conclusiones" de estos comicios.

ELECCIONES EUROPEAS POLONIA

Las encuestas a pie de urna dan una clara victoria a Donald Tusk en Polonia

Cracovia (Polonia) (EFE).- Una vez cerrados los colegios electorales en Polonia, los últimos datos de las encuestas a pie de urna apuntaban a una amplia victoria en las elecciones a la Eurocámara de la Plataforma Cívica de Donald Tusk, proeuropea, frente a la oposición euroescéptica de Ley y Justicia (PiS) .En una jornada caracterizada por la bajísima participación (tan solo un 28,2 % había acudido a las urnas hasta las 17:00 -15:00 GMT-), los sondeos de Ipsos difundidos por la prensa polaca arrojaban un resultado mejor de lo esperado para el partido de Tusk: un 38,2 % de los votos, frente a casi el 34 % para el PiS. Los ultranacionalistas de Confederación, contrarios a la Unión Europea, cosecharían según esta encuesta un 12 % de los apoyos, la democracia cristiana de Tercera Vía, que gobierna el país en coalición con el partido de Tusk, obtendría un 8,2 % de los votos, y la coalición progresista Izquierda, también integrada en la alianza del Gobierno, se conformaría con un 6,6 % de las papeletas.

ELECCIONES EUROPEAS

La participación en las elecciones europeas se mantiene estable, con un 51 por ciento

Bruselas (EFE).- La estimación de la participación en las elecciones europeas para renovar los 720 escaños de la Eurocámara para la próxima legislatura se sitúa en el 51 por ciento, prácticamente la misma que en los anteriores comicios de 2019. "Las primeras estimaciones apuntan a una participación en el conjunto de la UE del 51%", informó la Eurocámara en un comunicado. Históricamente, la participación en las elecciones al Parlamento Europeo disminuyó constantemente desde las primeras elecciones en 1979 (61,99%) hasta 2014, cuando alcanzó un mínimo histórico del 42,6%.

ISRAEL PALESTINA

Dimite ministro del Gabinete de Guerra israelí por la gestión militar de Netanyahu

Jerusalén (EFE).- El ex general y ministro del Gabinete de Guerra, Benny Gantz, anunció su dimisión del Ejecutivo de Emergencia creado por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, al considerar que este se interpone a una "verdadera victoria". "Netanyahu nos impide avanzar hacia una verdadera victoria. Por esta razón, hoy abandonamos el Gobierno de Emergencia, con el corazón apesadumbrado, pero con todo el corazón", dijo Gantz en un una comparecencia que debía haber sucedido el sábado, pero que fue pospuesta tras el rescate de Gaza de cuatro rehenes en una operación con bombardeos que causó la muerte de más de 270 gazatíes. Minutos después, Netanyahu le reprochó que es "el momento de unir fuerzas" y no de abandonar debido a desavenencias sobre la gestión de la guerra en Gaza, al tiempo que recordó que la ofensiva seguirá hasta la victoria.

INDIA GOBIERNO

Nueva Delhi (EFE).- El líder nacionalista hindú Narendra Modi tomó juramento como primer ministro de la India para un histórico tercer mandato consecutivo, en el que tendrá que gobernar en coalición por primera vez tras unas reñidas elecciones en las que su partido no obtuvo la mayoría. Modi juró su cargo al frente del nuevo Gobierno durante una ceremonia en la residencia presidencial, a la que asistieron varios jefes de Estado y primeros ministros de naciones aliadas de la India.

FRANCIA EEUU

Biden se despide de Francia tras cinco días con una visita al cementerio de soldados de EE.UU.

París (EFE).- El presidente estadounidense, Joe Biden, se despidió de un viaje de cinco días en Francia con la visita al cementerio de Aisne-Marne (a unos 85 km al noreste de París), donde yacen las tumbas de casi 2.300 soldados de su país muertos durante la Primera Guerra Mundial (1914-18). Acompañado de la primera dama, Jill, el dirigente de EE.UU. rindió homenaje a sus compatriotas en un camposanto que alberga las tumbas de 2.289 soldados que, en su mayoría, cayeron en el frente del Valle del Marne -afueras de París- durante el verano de 1918.

EEUU TRUMP

Trump apuesta en Las Vegas por el voto latino para dar el golpe definitivo a Biden

Las Vegas (EE.UU.) (EFE).- El expresidente republicano Donald Trump (2017-2021) apostó este domingo por los votantes latinos en un mitin electoral en Las Vegas dedicado a esta comunidad en el que cargó contra los migrantes que están llegando por la frontera sur y de los que dijo "están haciendo daño" a la economía de los latinos ya viven en EE.UU. Trump insistió en que la situación en la frontera sur es "insostenible" y acusó al presidente Joe Biden de haber creado una "crisis" y señaló que las restricciones al asilo anunciadas por el mandatario el martes pasado "no significan nada". "Si Joe Biden quisiera firmar una orden ejecutiva para detener la invasión lo único que debería hacer es decir: 'Aquí reinstituyo todas las políticas fronterizas de alguien llamado Donald Trump'", precisó el exmandatario frente a los asistentes que se reunieron en el parque Sunset bajo una temperatura de alrededor de 38 grados centígrados.EFE

