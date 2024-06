Cayetana Guillén Cuervo nos habla de Amaia Montero y de la relación que mantiene con la artista

"Y cada día me repito que no queda tanto tiempo", este ha sido el último mensaje que Amaia Montero emitía a través de sus redes sociales hace tan solo unos días. Una enigmática frase que muchos fans entendían como una posible vuelta a los escenarios, pero... ¿cómo se encuentra la cantante? Amaia lleva meses desaparecía y alejada del foco mediático meses debido a algunos baches emocionales y profesionales, pero de vez en cuando acostumbra a sus seguidores a colgar imágenes con las que refleja cómo avanza en su recuperación. Hace unos días, Cayetana Guillén Cuervo asistía a la entrega de premios de la revista Influencers, donde era galardonada y nos desvelaba que su íntima amiga se encuentra "bien, está tranquila, está bien" y que "hablo con ella de vez en cuando y ella está bien". Como ya ha hecho en numerosas ocasiones, Cayetana se deshacía en elogios hablando de la artista asegurando que "ella es la mejor, y es una tía maravillosa. Y una amiga maravillosa, y la madrina de mi hijo, y es familia, y no sé cómo decirte, yo amo a Amaia".

