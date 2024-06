Primeras palabras de Paco Ortega tras ser investigado por presunta estafa

Hace unos días, 'Así es la vida' anunciaba que dos familiares de José Ortega Cano se enfrentaban a una acusación por una presunta estafa. Hoy sabemos que se está investigando a Paco Ortega y José Fernando por estar, presuntamente, involucrados en una estafa a una empresa en el año 2020. Europa Press ha podido hablar con el sobrino del torero en exclusiva y nos ha desmentido las acusaciones que se vierten sobre él: "Lo que más, me han dolido son las mentiras, las mentiras que se están diciendo sobre todo", aseguraba cuando le mencionábamos la presunta estafa que habrían cometido. Además, nos aseguraba que ni José Fernando ni Ortega Cano tienen nada que ver en relación con las supuestas estafas de las que se ha hablado públicamente y, visiblemente enfadado, nos confirmaba que "estoy harto de escuchar mentiras". Lo que sí que nos quiso dejar claro es que cree en las justicia y que hace frente a sus deudas como puede: "Totalmente, yo lo que tengo lo pago todo", dejando entrever que no tendría ninguna deuda y que no le debería dinero a ninguna persona. Tanto Paco como José Fernando han sido querellados y todo parece indicar que el caso podría ir hacia la vía de lo penal, por lo que podrían cumplir pena de cárcel si resultan finalmente ser culpables.

