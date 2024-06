Netanyahu elige al diputado Danny Danon como próximo embajador de Israel ante la ONU

El diputado Danny Danon ha sido elegido por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para desempeñar el cargo de embajador de Israel ante Naciones Unidas, en su retorno a un puesto que ya ocupó entre 2015 y 2020. Danon, diputado del Likud, el partido del primer ministro, sustituirá en el cargo a Gilad Erdan, que decidió no seguir en el puesto que ha desempeñado durante los últimos cuatro años. El nombramiento de Danon se da prácticamente por sentado, pero debe ser aprobado por el Gobierno de Israel. En un comunicado, la oficina del Primer Ministro destaca la experiencia de Danon, de 53 años, en "el terreno internacional". Danon fue viceministro de Defensa pero acabó despedido por el propio Netanyahu en 2014, después de que su subordinado criticara al mandatario por intentar negociar un alto el fuego durante los combates contra Hamás en Gaza. Danon reaparece en medio de otro conflicto con el grupo islamista mucho más grave que el de hace una década -- que dejó al menos 2.300 muertos palestinos y unos 73 israelíes, la mayoría militares -- y en medio de constantes encontronazos entre Israel y Naciones Unidas. "En un momento en el que el Estado de Israel está luchando en un gran número de frentes, cada uno de nosotros debe hacer lo mejor que pueda dentro de sus capacidades y experiencia", ha hecho saber en Danon en un comunicado recogido por el 'Times of Israel'. "Frente al terror diplomático que asoma estos días, me veo obligado a presentar la verdad por el bien del pueblo de Israel y de nuestro futuro común en nuestra patria", ha añadido.

