Gantz convoca finalmente para esta noche su probable dimisión del gabinete de guerra israelí

El número dos del gabinete de guerra de Israel, Benny Gantz, ha convocado finalmente para esta tarde la rueda de prensa en la que, según la práctica totalidad de los medios israelíes, anunciará su dimisión del mismo por la falta de soluciones para un futuro de posguerra en Gaza. Gantz tenía previsto comparecer el sábado ante los medios pero finalmente decidió suspender la convocatoria para no distraer la atención de la operación de rescate efectuada ese día por fuerzas israelíes en el campamento de refugiados gazatí de Nuseirat, y que se saldó con la exitosa liberación de cuatro rehenes. Ahora, Gantz ha convocado a los medios a las 20.00 (las 19.00, hora en España peninsular y Baleares) a una rueda de prensa en Ramat Gan, cerca de Tel Aviv, informa el 'Times of Israel'. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dirigió ayer un mensaje en público a Gantz para que reconsiderara su más que probable dimisión. "Es hora de la unidad y no de la división", hizo saber el mandatario en su cuenta de la red social X. En respuesta, Gantz replicó a través del mismo medio que "además de la alegría justificada por el logro" del retorno de los rehenes "hay que recordar los desafíos a los que seguimos enfrentándonos" y llamó a "considerar con responsabilidad el mejor camino posible a seguir a partir de ahora". El mes pasado, Gantz apareció en televisión para lanzar un ultimátum a Netanyahu, amenazando con retirarse de la coalición de Gobierno, columna vertebral del gabinete de guerra, a menos que el primer ministro le proporcionara un plan satisfactorio para el conflicto en Gaza antes del 8 de junio. Posteriormente, su partido Unidad Nacional presentó una legislación para disolver la Knesset, el Parlamento israelí, en el indicio más claro hasta la fecha de que la alianza estaba llegando a su fin. La salida de Unidad Nacional no derrocaría al Gobierno Netanyahu, que mantendría 64 de los 120 escaños de la Knesset sin el partido centrista.

Compartir nota: Guardar Nuevo