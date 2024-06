El Supremo israelí pide explicaciones al Gobierno por la ley que ha permitido el cierre de Al Yazira

El Tribunal Supremo de Israel ha dado de plazo al Gobierno hasta el 5 de agosto para justificar la nueva ley que ha permitido clausurar las emisiones de la cadena qatarí Al Yazira. La decisión se basa en una demanda que reclama que la norma daña la libertad de expresión y la libertad de prensa. La orden ofrece al Gobierno la alternativa de que la ley, de carácter provisional, no se prorrogue más allá del 31 de julio según lo previsto en el propio texto legal aprobado en abril, según recoge el periódico israelí 'The Times of Israel'. La petición recibida por el tribunal considera que la ley es inconstitucional por afectar a la separación de poderes, al estado de derecho y a la independencia de la judicatura. En respuesta, el Supremo ha emitido esta orden "sin posicionarse y dado que estamos hablando de una ley de naturaleza sin precedentes". La orden judicial supone que la carga de prueba pasa de los demandantes a los acusados, en este caso el propio Gobierno israelí y es un indicio de que el Supremo duda de la constitucionalidad de la norma. El ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, anunció el 5 de mayo la suspensión de las emisiones de Al Yazira durante un periodo de 45 días. Además se bloqueó el acceso a la web de la cadena desde Israel y se incautaron sus medios. La semana pasada el Tribunal de Distrito de Tel Aviv-Jaffa validó la norma, pero redujo su periodo de aplicación a 35 días, por lo que se ha cumplido ya el plazo. Al Yazira ha anunciado que reanudará las emisiones a partir de este lunes.

