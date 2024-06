Al menos otros 40 detenidos tras el tiroteo contra la Embajada de EEUU en Líbano

Al menos 40 personas han sido detenidas en relación con el tiroteo del pasado miércoles contra la Embajada de Estados Unidos en Líbano, según han confirmado este sábado autoridades locales al diario libanés 'L'Orient-Le Jour'. Las fuerzas de seguridad libanesas han detenido en la mañana de este sábado a un total de 42 personas, varias de las cuales han sido puestas en libertad horas después, según apunta el ex alcalde de Majdal Anjar, en el valle de Becá, Said Yassin. El citado diario informó el viernes del arresto de 21 personas presuntamente implicadas en el tiroteo en el que un miembro de la fuerza de seguridad local de la Embajada estadounidense resultó "gravemente" herido. El miércoles, horas después del ataque, las fuerzas de seguridad libanesas detuvieron a cinco sospechosos, tres de ellos en la mencionada localidad y otros dos en el municipio de Souairi, en la misma región. Dos de los arrestados estarían relacionados con el tirador, de nacionalidad siria, quien permanece en estado crítico en el hospital tras resultar gravemente herido durante intercambio de disparos. Según fuentes del mismo diario, otra de las personas detenidas sería el hermano del tirador. Durante una redada en su domicilio, las fuerzas de seguridad habrían incautado artefactos explosivos y material para fabricar bombas. La quinta persona detenida sería un imán de Majdel Anjar. Si bien la investigación del ataque sigue en curso y aún no se han confirmado las motivaciones del principal sospechoso, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, indicó que "el individuo arrestado llevaba lo que parecía ser una insignia de Estado Islámico". En septiembre de 2023, un libanés abrió fuego con un fusil de asalto tipo Kalashnikov contra el edificio de la Embajada, sin causar víctimas. La Policía libanesa afirmó posteriormente que el hombre intentaba "vengarse" tras haber sido supuestamente humillado por el personal de seguridad de la legación diplomática estadounidense. Líbano ha sido escenario de varios ataques contra objetivos estadounidenses, siendo el más mortal de todos el perpetrado en octubre de 1983, cuando dos camiones bomba se empotraron contra sendos edificios en Beirut que albergaban a militares estadounidenses y franceses de la Fuerza Multinacional en Líbano, atentado que se saldó con más de 240 militares estadounidenses y 58 franceses muertos, además de seis civiles.

