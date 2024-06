Zimbabue reitera en San Petersburgo su intención de adherirse a los BRICS

El presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, ha reiterado en el Foro Económico de San Petersburgo la intención de su país de incorporarse en algún momento a los BRICS, la asociación de países que conforman Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Irán, Egipto, Etiopía y Emiratos Árabes Unidos para mejorar sus oportunidades de negocio. Mnangagwa, de hecho, ha comentado directamente esta posibilidad con su homólogo ruso y anfitrión del foro, Vladimir Putin, según ha reconocido el propio mandatario africano en comentarios recogidos por la agencia rusa TASS. "He comentado esta circunstancia con el presidente Putin en una reunión individual, donde le dije además que ya había discutido este tema antes con mi hermano, el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa. Esta es nuestra aspiración", ha comentado el presidente zimbabuense, quien ha asegurado que cuenta con el apoyo tácito de los países miembros. "Todos nos apoyan mucho y no hay ningún problema en encontrar valedores. Podría ser India, Sudáfrica o Brasil; me siento cómodo en todos estos países", ha manifestado a última hora del viernes. Horas antes, el ministro de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de Zimbabue, Frederick Shawa, indicaba que, de momento, Rusia ha concedido su respaldo explícito a la adhesión en "un acontecimiento de enorme importancia" para Zimbabue, si bien eludió proporcionar una fecha específica. "Por ahora no podemos decir cuándo, pero va a ocurrir. Sucede que depende de los BRICS decidir cuándo están listos para aceptarnos porque tienen su propio calendario", ha indicado.

