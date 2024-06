Nagelsmann: "Me da igual lo que se critique, Neuer es y será nuestro portero titular"

El seleccionador de Alemania, Julian Nagelsmann, ha asegurado que Manuel Neuer "es y será el portero titular" del equipo y en la Eurocopa 2024, a pesar de su error en el partido amistoso ante Grecia, y ha afirmado que le da "igual" lo que opinen los medios de comunicación. "Me da igual lo que se discuta en los medios de comunicación. Ya se ha discutido antes y en innumerables ocasiones. Manuel Neuer es y será nuestro portero titular", declaró el seleccionador nacional tras la victoria in extremis ante el combinado griego (2-1) en Mönchengladbach. El error de Neuer en el 0-1 ante Grecia, cuando dio sin querer una asistencia a los pies de Giorgos Masouras, "no será evaluado, analizado, ni reparado", señaló Nagelsmann. El guardameta tuvo su cuota de responsabilidad en la eliminación de su equipo, el Bayern de Múnich, ante el Real Madrid en las semifinales de la Liga de Campeones, y en el final de la Bundesliga, dilapidó las opciones de los bávaros, que estaban en el segundo puesto, al caer ante el Hoffenheim. El lunes, en el amistoso ante Ucrania, no logró controlar un balón, aunque esa vez sin consecuencias que lamentar. Por último, este viernes, Neuer dejó un rebote a los pies de los griegos. A pesar de su lealtad, el guardameta del FC Barcelona Marc-André Ter Stegen no oculta su decepción por ser degradado a número dos en la Eurocopa que se juega en Alemania, tras haber reemplazado sólidamente a Neuer durante los 18 meses de ausencia del arquero que levantó la Copa del Mundo en 2014. Sin embargo, Nagelsmann ya tomó una decisión y no la cambiará de cara al partido inaugural de la Eurocopa contra Escocia el próximo viernes. El propio Neuer analizó su error en su partido número 119 con el seleccionado alemán. "Básicamente, tengo que despejar más la pelota, eso lo tengo claro, me di cuenta al instante", dijo al canal ARD. ¿Tiene dudas sobre su titularidad en el Eurocopa? No. "Creo que rendí bien en los dos amistosos. Y así encaro la fase de grupos", contestó. Sus compañeros de selección siguen asombrados por los logros del eterno número uno. "Si Manuel Neuer no puede estar seguro en su puesto, ¿quién puede estarlo? Es la columna del equipo", expresó el jugador del Stuttgart Maximilan Mittelstädt. Pascal Gross, autor del gol de la victoria alemana, aseguró no entender "la discusión". "Tuvo dos paradas que podrían haber terminado en gol", dijo en alusión a dos brillantes reacciones de Neuer contra Christos Tziolis. "Creo que es un portero increíblemente bueno. Es la segunda vez que lo veo en un entrenamiento. Estoy asombrado de lo bueno que es. Nunca he vivido nada igual en mi carrera", añadió.

