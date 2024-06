Antonio Abad llega a Almería para estar con Isabel Pantoja

Esta semana hemos ha sido de lo más agridulce para Isabel Pantoja. Por un lado, la artista está saboreando uno de sus mejores momentos profesionales con su gira 50 años y con la noticia del embarazo de su sobrina Anabel Pantoja, pero por otro... hemos conocido que Agustín Pantoja ha decidido romper relaciones con Mariló de la Rubia. Al parecer, el hermano de Isabel ha decidido romper todo vínculo con Mariló y su familia para evitar que se hable de la relación que tienen con la tonadillera. Solamente quiere que se hable del éxito de su hermana encima de los escenarios y esto pasa por romper la relación. En la tarde de este viernes, Antonio Abad, peluquero de la reina de la copla, ha llegado al hotel donde se está alojando y lo cierto es que ha sido de lo más discreto al preguntarle por el estado de Pantoja tras conocer de la decisión que ha tomado Mariló. "No la he visto todavía" nos decía Antonio cuando llegaba al hotel y aseguraba que "no tengo ni idea" sobre cómo está llevando la artista los rumores que hay sobre su distanciamiento con Mariló y toda la familia debido a Agustín.

