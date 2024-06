Kiko Jiménez, su inesperada reacción al enterarse de que Sofía Suescun se va a 'Supervivientes All Stars' con Logan

Tras su expulsión hace una semana de 'Supervivientes' después de 3 meses en Honduras, Kiko Jiménez ha regresado este jueves al plató del programa para hacer balance de su polémico paso por el reality con Jorge Javier Vázquez. Pero al margen de su emoción y sus lágrimas al ver un resumen de su aventura y al confesar que gracias a esta experiencia ha vuelto a sentir, si algo esperaba la audiencia como agua de mayo era ver la reacción del televisivo al descubrir que su novia Sofía Suescun es una de las concursantes confirmadas de 'Supervivientes All Stars'. Y es que a pesar de que la 'reina de los realities' fue a visitar a Kiko a la isla no le contó nada sobre su participación en la nueva apuesta de Telecinco para este verano, que reunirá a algunos de los concursantes más míticos de la historia de 'Supervivientes' en una edición única que dará mucho que hablar. Confirmados, de momento además de Sofía, Adara Molinero, Bosco Martínez-Bordiu, Olga Moreno, Logan Sampedro -que en su edición tuvo un 'idilio' con la hija de Maite Galdeano- y el último nombre en anunciarse, Lola Mencía. Una noticia de la que Kiko se ha enterado en directo tras protagonizar un romántico reencuentro con su chica en el que no han dejado de besarse y abrazarse felices por estar juntos de nuevo tres meses después. Jorge Javier, siempre ácido y en el momento justo, no tardaba en dejarle claro que la alegría le duraría poco porque tenían algo que comunicarle. Y tras varios minutos de incertidumbre en los que el de Jaén no dejaba de preguntar qué pasaba, el presentador y Sofía le contaban que la influencer partirá pronto a Honduras para participar en 'Supervivientes All Stars' y que lo hará, además, con Logan. La primera reacción de Kiko ha sido de sorpresa e incredulidad, a la par que algo de fastidio porque pensaba que no tendría que volver a separarse de su novia, y menos tan pronto. Sin embargo, no ha tardado en alegrarse por ella y mostrarle su apoyo incondicional. "No puede haber un 'All Stars' sin una de las principales estrellas de 'Supervivientes'" ha asegurado, "súper orgulloso" de Sofía y convencido de que lo va a hacer "genial". Y su principal preocupación no es que vaya a coincidir con Logan ya que ha dejado claro -con una risilla tensa que no ha pasado inadvertida- que "confía plenamente" en su pareja, sino saber cuánto tiempo podrá disfrutar de su amor y cuándo se marchará ésta a la isla. Y aunque Jorge Javier no ha dado la fecha exacta, sí ha dejado caer que el arranque del 'All Stars' está más cerca de lo que pensamos al decirle que le quedan "pocos días" para poder despedirse de Sofía.

