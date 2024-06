George Clooney llama a Biden en defensa del trabajo de su esposa sobre Gaza en la CPI

Washington, 7 jun (EFE).- El actor George Clooney llamó a uno de los principales asesores del presidente Joe Biden para quejarse de las críticas del mandatario a los trabajos de la Corte Penal Internacional (CPI) contra los líderes israelíes por la guerra en Gaza, en un caso en el que trabajó su esposa, la abogada Amal Clooney, informa The Washington Post.

El diario, que cita fuentes de tres personas familiarizadas con el asunto que quieren permanecer en el anonimato, asegura que la llamada se produjo el mes pasado y el interlocutor del actor fue Steve Ricchetti, consejero del presidente.

El protagonista de "Up in the Air" expresó al consejero presidencial su preocupación por las críticas de Biden contra las órdenes de arresto solicitadas por los fiscales de la CPI para el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant.

El actor estadounidense hizo especial hincapié en el hecho de que el presidente demócrata había tachado de "escandalosas” esas órdenes que también afectan a los principales líderes de Hamás, asegura el diario.

Clooney también estaba molesto por la intención de la administración estadounidense de imponer sanciones a la CPI, ya que su esposa, una de las personas que elaboró los informes que provocaron las órdenes de arresto, podría ser afectada por las sanciones, agrega el Post.

La llamada del protagonista de "Los descendientes" (The Descendants) se produjo apenas unas semanas antes de su aparición en un evento de recaudación de fondos para la campaña de reelección de Biden el pasado 15 de junio en Los Ángeles, recuerda el rotativo.

Los asesores de Biden llegaron a estar preocupados por la actitud de Clooney que temían que pudiera retirarse de participar en la campaña de recaudación de fondos para el Partido Demócrata, en la que también participarán el expresidente Barack Obama, el conocido presentador de televisión Jimmy Kimmel y la actriz Julia Roberts.

La abogada de derechos humanos Amal Clooney ha sido miembro del panel que asesoró a la Corte Penal Internacional en el conflicto de Gaza.

Sus informes determinaron que el fiscal jefe del citado tribunal, Karim Khan, cursara órdenes de detención contra el presidente israelí, Benjamin Netanyahu, y otros miembros de su gobierno además del líder de Hamás, Yehiya Sinwar, y otros dos altos líderes de esa organización al acusarlos de haber cometido crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. EFE

