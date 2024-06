Laura Matamoros hace un parón tras 'Supervivientes' y explica el motivo de su 'desaparición' en una dura carta

Las críticas que Laura Matamoros ha recibido tras su paso por 'Supervivientes' le han pasado factura. Muchos no han entendido su actitud, sus críticas a la madre de su hermana Anita, Makoke, y sus duros enfrentamientos con Miri Pérez-Cabrero. Y aunque parecía que la influencer habría hecho oídos sordos y pasado olímpicamente de los comentarios negativos, la realidad es que le han afectado y mucho. Tanto es así que como ha anunciado a través de sus redes sociales ha tomado la decisión de hacer 'un parón', poner tierra de por medio y 'desaparecer' durante una temporada. "Me voy. Necesito y mucho desconectar y descansar emocionalmente. Desde hoy voy a hacer un pequeño rehab de unos días y quiero centrarme en mi. Estoy muy saturada emocionalmente" compartía a primera hora de este jueves a través de sus stories de Instagram con una imagen abandonando su casa de Madrid con una maleta de un tamaño considerable. Una decisión que ha explicado en una carta a corazón abierto que ha publicado poco después en su perfil y en la que, por primera vez, ha hecho balance de su experiencia en 'Supervivientes 2024' con unas bonitas palabras para Kiko Jiménez. "Nadie dijo que este camino fuera a ser fácil, y yo lo sabía. Pero, he dado lo mejor de mi y también lo peor" ha comenzado, reconociendo que aunque en Honduras "he aprendido de mi y de mis compañeros, de mis errores se puede aprender", "tampoco puedo pretender llevar la mochila permanentemente cargada con responsabilidades que en muchas ocasiones no han dependido ni dependen de mí". "Durante este tiempo y trayectoria en SV he aprendido una vez mas q superarme a mi misma, es una cuestión de actitud" ha asegurado. Muy sincera, Laura reconoce que "mi cabeza se quedó en Limbo con Kiko y todo lo bueno que he vivido ahí, que es con lo que me quedo del concurso". "Me da pena tener que expresarme de esta manera y no estar para darle un abrazo y recordar SOLO los buenos momentos, porque la convivencia es difícil…pero, para mi ha sido alguien q en este camino me lo hizo fácil y sobretodo lo malo, por mi parte lo dejé en la isla cuando nos pedimos perdón" ha confesado. "Para mi, ha sido esencial y sobretodo como espectador, pero aquí discrepo en que igual que yo conozco un kiko que NO es como se ha dejado ver estos últimas semanas, creo q deberíamos hacer un pequeña reflexión y VER, y dejar que SV tenga un camino NATURAL y un ganador justo. Muchas veces el COMPLACER se nos da la vuelta, y nos CONFIAMOS. Pero NO depende de nosotros" ha añadido, dejando entrever que el reality no tendrá al ganador que se merece. "Con esto me reafirmo en que necesito desconectar y volver a mi, mi vida y mi tranquilidad. Paz mental. Porque soy una persona muy luchadora en la vida, positiva y sobretodo emocional. Alegre y energía pura" ha asegurado, revelando que desde una "perspectiva lejana" "veo a ciertas personas actuar y seguir con ciertas actitudes que no corresponden al proceso de supervivencia". "Por eso me pienso muy mucho mi trayectoria y lo que se ha visto de mi, así mis compañeros igual" ha sentenciado. Y es que aun sin "eximir mi parte de culpa en mis actitudes", Laura cree muchas cosas de las que ha hecho o dicho no se han entendido "por falta de información, que hace que "no lleguen a entenderse conversaciones o contextos". Y aunque no justifica sus reacciones tanto buenas como malas, cree que "he hecho un concurso bastante mejor de lo que se ha podido ver y esta es mi perspectiva desde mi corazón" ha concluido.

