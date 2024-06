Jack Grealish y Harry Maguire se quedan fuera de la lista de Inglaterra para la Eurocopa

El centrocampista Jack Grealish y el defensa Harry Maguire han sido dos de los siete descartes realizados este jueves por el seleccionador inglés de fútbol masculino, Gareth Southgate, en su convocatoria definitiva para disputar la Eurocopa del 14 de junio al 14 de julio. Según anunció el propio Southgate durante una rueda de prensa, Grealish (Manchester City) y Maguire (Manchester United) se quedaron fuera de la lista final junto a James Maddison (Tottenham Hotspur), Jarrad Branthwaite (Everton), James Trafford (Burnley), Curtis Jones (Liverpool) y Jarell Quansah (Liverpool). Así, el entrenador de los 'Three Lions' redujo de 33 a 26 su nómina de futbolistas para la inminente EURO en Alemania. Los atacantes Harry Kane (Bayern Múnich), Phil Foden (Manchester City) y Jude Bellingham (Real Madrid) liderarán a una selección que es vigente subcampeona de Europa. Sus referentes serán Kane, máximo artillero del conjunto inglés con 62 goles, y la nueva estrella del Real Madrid, un Bellingham que en su primera campaña de blanco ha mostrado rápida adaptación y ha tenido un papel clave en los éxitos de Liga y Champions League. Igualmente tendrá protagonismo Foden, MVP de la Premier League para el City vencedor. Southgate, que dirige a Inglaterra desde 2017, tampoco ha sido ajeno al excelente rendimiento en el último tercio de curso de Cole Palmer con el Chelsea, convirtiendo 22 goles y quedándose a solo cinco de los 27 marcados por el 'pichichi' Erling Haaland con el campeón City. "No hay duda de que ha sido uno de los días más difíciles en el trabajo. Somos un equipo muy unido y todo el mundo lo ha sentido por los muchachos que se han caído en los últimos días. Es un golpe devastador para ellos y todos han sido increíbles en la forma en que lo han asumido", declaró Southgate a los periodistas. "'Madders' y Jack [Grealish] nos dan algo diferente, pero respaldamos nuestras decisiones. Lo hemos repasado una y otra vez como 'staff' y respaldamos nuestro argumento. Ambos son grandes personas y es genial trabajar con ellos, así que es triste que tengamos que darles esa noticia", añadió el seleccionador de los 'Three Lions'. También analizó la ausencia de Maguire. "La decisión sobre Harry tiene que ver totalmente con la recuperación de su lesión. No habría estado disponible para la fase de grupos y había muchos obstáculos que superar antes de que quedara claro si sería posible algo más allá de eso. No tenemos un estado de salud claro en la línea de atrás y necesitamos jugadores que estén en forma y listos para jugar", dijo. "Algunos de los jugadores jóvenes han logrado brillantemente quitar a jugadores experimentados del equipo. Han jugado extremadamente bien en la Premier y vimos algunas actuaciones este lunes que lo subrayaron. Tenemos 11 jugadores que han estado en tres torneos o más, y jugadores más jóvenes que están jugando tan bien que no podemos darnos el lujo de ignorarlos", indicó Southgate en su rueda de prensa. "Eso ya ha generado hambre, competitividad. El grupo tiene que trabajar unido, tiene que darse cuenta de que a la hora de elegir equipos los suplentes serán clave para que podamos hacerlo bien en cada partido. Necesitamos crear esos vínculos", concluyó el técnico inglés.

Compartir nota: Guardar Nuevo