España se sumará a la demanda ante la CIJ de Sudáfrica contra Israel por supuesto genocidio

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado este jueves que España se va a sumar a la demanda presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Israel por presunta violación de la Convención contra el Genocidio por su ofensiva militar en Gaza tras el ataque terrorista de Hamás del pasado 7 de octubre. "Hemos decidido dar este paso tras los acontecimientos de los últimos días en los que vemos que las medidas cautelares del Tribunal Internacional de Justicia se orillan completamente y están muy lejos de cumplirse", ha explicado Albares en una rueda de prensa convocada de manera urgente, en referencia al hecho de que Israel no ha frenado su ofensiva contra Rafá como le había exigido la corte. No obstante, el ministro no ha querido pronunciarse sobre si la operación militar que está llevando a cabo Israel en la Franja de Gaza supone un genocidio, incidiendo una vez más que le corresponde a la CIJ dirimir esta cuestión y en que el Gobierno la respaldará, sea cuál sea, cuando se produzca. "Poco importa mi opinión personal, el ministro de Asuntos Exteriores no está para dar sus opiniones personales", ha esgrimido, subrayando que "la opinión institucional del Gobierno de España hoy es la intervención en esta demanda", como ya hizo también en la formulada por Ucrania contra Rusia tras la invasión. "Esto no es un concurso o una carrera de a ver quién tiene una opinión más matizada o menos matizada", ha puntualizado.

