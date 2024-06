El presidente de Polonia convoca el Consejo de Seguridad por el empeoramiento de la situación en la frontera

El presidente de Polonia, Andrzej Duda, ha convocado para el próximo lunes al Consejo de Seguridad Nacional como consecuencia del empeoramiento de la situación en la frontera con Bielorrusia y tras conocerse que tres militares fueron detenidos por disparar contra los migrantes que pretendían cruzar. "Teniendo en cuenta lo que ha estado sucediendo últimamente y en los últimos meses, he decidido convocar el Consejo de Seguridad. El lunes lo haremos después de las elecciones", ha contado Duda a su paso por Francia por el 80 aniversario del desembarco de los aliados en el norte de Normandía durante la II Guerra Mundial. Duda también ha calificado de "indignante" la detención de estos militares y ha reclamado al Gobierno una explicación sobre lo ocurrido y por qué se conoce ahora, ya que los arrestos se produjeron a finales de marzo y principio de abril. En ese sentido, ha alertado de las difíciles situaciones a las que tienen que hacer frente los militares en la frontera con Bielorrusia, recordando que hace poco algunos de ellos resultaron heridos, después de los ataques de varios migrantes. "Uno de los soldados se encuentra en estado grave", ha dicho. Esta semana se ha dado a conocer que la Policía Militar detuvo hace unos meses a tres soldados que dispararon contra un grupo de migrantes en la zona fronteriza cerca de la ciudad polaca Dubicze Cerkiewne. En un principio, según las primeras pesquisas, lanzaron disparos al aire, sin embargo la acusación sostiene que también lo hicieron contra las piernas al ver que seguían las hostilidades. Estas detenciones tampoco han gustado en el seno del propio Gobierno. El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha dicho que estas acciones de la Fiscalía y la Policía Militar han suscitado una "preocupación justificada" y el "enfado de la gente", por lo que es necesario "conclusiones y decisiones rápidas" El ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ha insistido este jueves en su apoyo a los militares, pero matiza que quienes se extralimiten en sus funciones deben ser castigados tal y como marca la ley. Asimismo, ha restado importancia al hecho de no haber sido informado hasta que la prensa trató el asunto. "Cada año hay muchas intervenciones de la Policía Militar contra soldados. Esta es parte de la misión de la Policía Militar, velar por la buena conducta y la legalidad, por lo que no hay obligación de informa el ministro sobre cómo se llevan este tipo de actividades a cabo", ha explicado. De acuerdo con la Fiscalía, los soldados están acusados de uso injustificado de armas de fuego y de extralimitarse en sus funciones, al mismo tiempo de que sus acciones pusieron en riesgo la vida de terceras personas. Desde 2021, Polonia y los Estados bálticos vienen acusando a Bielorrusia de utilizar la migración como forma de presión en represalia por las sanciones que la Unión Europea emitió tras las elecciones en las que el presidente, Alexander Lukashenko, revalidó por quinta vez su mandato.

