Ver el partido acompañado o ir siempre al mismo bar, los rituales favoritos de los aficionados españoles

A pocos días de que arranque la UEFA EURO 2024*, Coca-Cola Zero Azúcar, -marca propiedad de The Coca-Cola Company- desvela los principales rituales que unen a los aficionados al fútbol de toda Europa. Según un estudio elaborado por Kantar para Coca-Cola, el 69% de los españoles confiesa llevar a cabo algún tipo de "ceremonia" cada vez que va a disfrutar de un partido de fútbol, un porcentaje que coincide con el de los hinchas europeos. El 28% de los encuestados en nuestro país afirma haberlos inventado por su cuenta, mientras que el 26% admite haberlos aprendido de amigos, y el 23% que se inspiró en miembros de su familia. Solo un 5% de los aficionados españoles, por su parte, confiesa imitar los rituales de su jugador favorito. Los españoles vuelven a coincidir con la media de los hinchas europeos a la hora de decidir el momento idóneo para llevar a cabo este tipo de prácticas: el 52% apuesta por los instantes previos a que empiece el partido. Por otro lado, un 42% asegura que prefiere realizarlas durante el encuentro, un hábito en el que los españoles prácticamente coinciden con otros seguidores del continente como los italianos (41%) o los búlgaros (36%). La macroencuesta revela que los aficionados del continente no dudarían en realizar todo tipo de rituales si eso ayudase a su equipo a ganar, y cruzar los dedos durante todo el partido encabeza la lista de los más "curiosos" que los hinchas de nuestro país estarían dispuestos a llevar a cabo en un hipotético caso (38%). Una cifra que se dispara en Eslovenia, donde un 61% admite que pasaría los 90 minutos con los dedos cruzados si con ello consigue la victoria. La vestimenta también forma una parte fundamental a la hora de atraer suerte para tu equipo: en España, un 30% estaría dispuesto a ponerse la ropa del revés, y un 17% a llevar algún tipo de calzado raro, si eso sirve para ganar el encuentro. En general, los aficionados están tan comprometidos con sus equipos de fútbol que, si les pidieran realizar un ritual por ellos, el 48% lo haría sin rechistar. Los 3 rituales más comunes entre los aficionados españoles: 1. Ver el partido con determinadas personas (28%) 2. Sentarse o ver el partido desde un lugar específico, como en una silla o sofá de la suerte (21%) 3. Ir siempre al mismo bar a ver el partido (20%) Los 3 rituales más comunes entre los aficionados europeos: 1. Ver el partido con determinadas personas (26%) 2. Cruzar los dedos (23%) 3. Cantar el himno nacional (20%) El estudio se adelanta al comienzo de la UEFA EURO 2024* el próximo 14 de junio, día en el que Coca-Cola lanzará #TheRitualCup, una celebración de los rituales que unen a los aficionados al fútbol de toda Europa para apoyar a sus equipos hasta conseguir la victoria. Como patrocinador oficial de bebidas sin alcohol del torneo, Coca-Cola Zero Azúcar les anima a compartirlos en las redes sociales con #TheRitualCup o a participar a través de la web de Coca-Cola (www.coke.es/veranounico) para desbloquear premios y experiencias exclusivas. Javier Meza, Coca-Cola Marketing President & Europe CMO de The Coca-Cola Company* señala: "A través de #TheRitualCup queremos celebrar y acompañar a todos los aficionados al fútbol cuando realizan estos rituales de apoyo a su equipo con tanta pasión. Estamos entusiasmados con que nuestra filosofía "Real Magic" y el gran sabor de Coca-Cola Zero Azúcar animen a todos los hinchas durante uno de los momentos deportivos más emocionantes del año: la Eurocopa 2024 de Alemania, y más allá."

