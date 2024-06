Miércoles, 5 de junio de 2024 (08:00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Hamás insiste en que sin un alto el fuego total no aceptarán ningún acuerdo con Israel

Jerusalén (EFE).- El portavoz del movimiento islamista de Hamás, Osama Hamdan, insistió en que sin un compromiso firme de Israel de un alto el fuego definitivo y de la retirada total de sus tropas de la Franja de Gaza no se sumarán a ningún acuerdo de intercambio de rehenes por presos palestinos. "Israel no quiere un alto el fuego y no quiere resultados realistas. Por todas estas razones, hemos trasladado a nuestros mediadores que no podemos llegar a un acuerdo que no garantice o confirme un alto el fuego permanente y una retirada completa de la Franja de Gaza", declaró Hamdan este martes durante una conferencia de prensa.

ISRAEL PALESTINA

Una delegación de la Yihad Islámica palestina aborda en El Cairo la propuesta de Biden

El Cairo(EFE).- Una delegación de la Yihad Islámica palestina llegó este miércoles a El Cairo en el inicio de una nueva ronda de negociaciones indirectas para una tregua en Gaza según la propuesta anunciada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, informó una fuente de seguridad egipcia. La presencia de la delegación de la Yihad Islámica, grupo que retiene un número no especificado de los rehenes israelíes tomados durante el ataque de Hamás en Israel, del 7 de octubre pasado, coincide con una reunión prevista este miércoles en Doha entre equipos de mediación de Egipto, Catar y Estados Unidos. El objetivo es reactivar las negociaciones indirectas entre el grupo islamista Hamás e Israel sobre un alto el fuego en el enclave palestino, basado en la propuesta de tres fases anunciada el pasado viernes por el mandatario estadounidense.

ISRAEL PALESTINA

Biden cree que Netanyahu prolonga la guerra para seguir en el poder. Los ultras apoyan el plan de tregua

Washington/Jerusalén (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cree que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, está prolongando la guerra en Gaza por motivos políticos y para mantenerse en el poder al frente de una compleja coalición de gobierno. Lo dijo a la revista Time al tiempo que se conoció que los dos partidos ultraortodoxos del Gobierno israelí respaldan la última propuesta para alcanzar una tregua en la Franja de Gaza y liberar a los rehenes. Egipto, por su parte, consideró que ese plan que llega desde Washington allana el camino para el Estado palestino.

UCRANIA GUERRA

Rusia pierde fuerza en el frente de Járkov, pero sigue apretando en Donetsk

Kiev (EFE).- Las fuerzas rusas han reducido la intensidad de sus ataques en la región ucraniana de Járkov, donde las tropas ucranianas lanzan contraataques y recuperan terreno en algunas áreas de la localidad de Vovchansk, se lee en el último boletín del Centro para Estrategias de Defensa de Kiev, mientras la región oriental de Donetsk sigue siendo la zona más caliente del frente debido a las constantes acciones ofensivas rusas. En su discurso de anoche a la nación, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, explicó que "la mayoría de los combates y los ataques más duros están teniendo lugar en la región de Donetsk". "De hecho es la principal dirección de los ataques rusos", agregó Zelenski.

COREA CONFLICTO

Seúl retomará ejercicios de artillería en la frontera tras suspender pacto con Pionyang

Seúl (EFE).- Corea del Sur retomará este mismo junio los ejercicios de artillería en zonas fronterizas con el Norte tras suspender efectivamente el tratado militar firmado en 2018 con el país vecino para rebajar la tensión y que lo llevó a suspenderlos, adelantaron este miércoles fuentes militares. La decisión se conoce un día después de que el presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, respaldará una moción para la suspensión total del pacto en respuesta al envío a su territorio de unos mil globos rellenos de basura procedentes de Corea del Norte y varios ataques de interferencia de la señal GPS en días recientes.

EEUU MIGRACIÓN

Biden firma una orden ejecutiva que limita las solicitudes de asilo en la frontera

Washington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este martes una orden ejecutiva que restringirá de manera drástica las solicitudes de asilo en la frontera con México, en lo que supone una de sus medidas migratorias más duras y que llega en plena campaña para las elecciones generales de noviembre. "Vamos a seguir trabajando con nuestros vecinos mexicanos, en lugar de atacarlos, y construiremos una relación fuerte", afirmó el mandatario en un discurso en la Casa Blanca. Esa orden, que entró en vigor ayer mismo, permitirá a las autoridades estadounidenses deportar a quienes no cumplan unos estrictos estándares de asilo cuando se supere la cifra de 2.500 detenciones diarias en la frontera durante un promedio de siete días.

INDIA ELECCIONES

La reunión de Modi con sus aliados para sellar un gobierno centran la atención en la India

Nueva Delhi (EFE).- El primer ministro de la India, Narendra Modi, tiene previsto reunirse este miércoles con sus aliados para sellar una fórmula de gobierno en coalición, un día después de que los sorprendentes resultados de las elecciones generales revelaran que su formación ha perdido la mayoría absoluta. El Bharatiya Janata Party (BJP) del líder nacionalista hindú obtuvo 240 escaños en la Lok Sabha o Cámara Baja del Parlamento, por debajo de la marca de 272 necesaria para formar gobierno en solitario. La Alianza Democrática Nacional (NDA) que lidera Modi sí contaría con alrededor de 290 escaños de los 543 en liza, lo que permitió al primer ministro cantar victoria ayer y lograr un histórico tercer mandato consecutivo.

MÉXICO ELECCIONES

El control de daños en los mercados marca los primeros días del triunfo de Sheinbaum

Ciudad de México (EFE).- El control de daños en los mercados, ante la caída de la bolsa y el peso mexicano por el nerviosismo tras las elecciones en México, ha marcado los primeros días del triunfo de la candidata presidencial del oficialismo, Claudia Sheinbaum, quien este martes trató de mandar una señal de estabilidad. Sheinbaum se reunió con el actual secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, a quien mantendrá en el puesto en su próximo Gobierno a partir del 1 de octubre, "para confirmar sus prioridades: estabilidad macroeconómica, prudencia fiscal y la viabilidad de nuestros objetivos fiscales". "(Buscamos) confirmar a los organismos internacionales e inversionistas privados que nuestro proyecto se basa en la disciplina financiera, acatando la autonomía del Banco de México, el apego al Estado de derecho y facilitando la inversión privada nacional y extranjera", indicó en un breve pronunciamiento.

EEUU ELECCIONES

Biden y Trump entran en la recta final de las primarias con sus nominaciones atadas

Washington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, y su previsible rival en las elecciones de noviembre, el exmandatario republicano Donald Trump, llegaron este martes a la recta final del proceso de primarias que concluirá con su confirmación como aspirantes de sus respectivos partidos. Tanto los demócratas como los republicanos celebraron este martes votaciones internas en Montana, Nueva Jersey, Nuevo México y Dakota del Sur. Además, el partido de Biden también votó en Washington DC. Como se esperaba, tanto Biden como Trump se impusieron en esa contienda, las primeras que enfrenta el republicano desde que fuera hallado culpable la pasada semana por alterar documentos de su empresa para silenciar a una actriz porno y proteger su carrera presidencial en 2016.

COLOMBIA PAZ

Gobierno y disidencia de FARC de Iván Márquez inician diálogos de paz este mes en Caracas

Bogotá (EFE).- El Gobierno colombiano y la Segunda Marquetalia, la disidencia de las FARC comandada por alias 'Iván Márquez', anunciaron este martes que instalarán el primer ciclo de negociaciones de paz el próximo 24 de junio en Caracas. "La instalación de la Mesa de Diálogos de Paz se realizará en Caracas el 24 de junio de 2024. El primer ciclo de las negociaciones se adelantará del 25 al 29 de junio para acordar los temas específicos de los puntos anunciados y los protocolos de negociación. Los ciclos de negociación serán de una semana, prorrogables por acuerdo mutuo, con intervalos no superiores a 30 días hábiles", manifestaron las partes en un acuerdo. El documento está firmado por el consejero comisionado de paz de Colombia, Otty Patiño, y por 'Márquez', quien fue jefe negociador en los diálogos entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las FARC que derivaron en la firma del acuerdo de paz de 2016.

GUATEMALA ESPAÑA

La reina Letizia llega a Guatemala en viaje de cooperación

Ciudad de Guatemala (EFE).- La reina Letizia llegó este martes a Ciudad de Guatemala en el marco del viaje para conocer durante dos días algunos de los proyectos en los que España participa en materia de cooperación en distintos puntos del país centroamericano. Letizia fue recibida por la viceministra guatemalteca de Relaciones Exteriores, María Luisa Ramírez, y la embajadora de España, Clara Girbau. Como en otros viajes, la reina vistió desde su llegada el chaleco rojo que caracteriza a la cooperación española.

RUSIA ESPACIO

El ruso Oleg Kononenko, el primer hombre en alcanzar los 1.000 días en el espacio

Moscú (EFE).- El cosmonauta ruso Oleg Kononenko se convirtió este martes en el primer hombre en alcanzar los 1.000 días en el espacio, récord que batió a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI). Kononenko, de 59 años, estableció la nueva marca a las 21:00:20 GMT después de cinco misiones a la plataforma orbital. La larga estancia del ruso en la EEI permitirá a los científicos saber más sobre sus efectos fisiológicos en el organismo, como la degeneración muscular, la pérdida de masa ósea, el empeoramiento de la visión y la pérdida de equilibrio (vértigos). Kononenko, que cumplirá 60 años en dos semanas, es un hombre récord, ya que el 4 de febrero ya se había convertido en el cosmonauta con más tiempo en el espacio exterior con 878 días, 11 horas, 29 minutos y 48 segundos, una marca que hasta entonces ostentaba el legendario Guennadi Padalka.EFE

