La Policía de Israel detiene a 18 personas durante la Marcha de la Bandera en Jerusalén

La Policía de Israel ha detenido este miércoles a 18 personas en el marco de los disturbios que han estallado durante la Marcha de la Bandera, entre ellas cinco que han sido arrestadas por agredir a periodistas en la Ciudad Vieja de Jerusalén. En concreto, los 18 han sido arrestados por ser sospechosos de delitos violentos, agresiones, amenazas y alteración del orden público. La multitud se ha concentrado en la Puerta de Damasco, uno de los accesos que da entrada a la Ciudad Vieja de Jerusalén. "Condenamos enérgicamente cualquier intento de perjudicar a los periodistas y al personal de los medios de comunicación en el ejercicio de sus funciones, así como a cualquier otra persona", ha señalado la Policía en la red social X. El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, ha acudido a la Puerta de Damasco para expresar apoyo a los jóvenes ultras que han cantado soflamas racistas, como "muerte a los árabes" durante un evento tradicionalmente polémico que este año se ha visto atravesado por la ofensiva de la Franja de Gaza. "La Puerta de Damasco es nuestra. El Monte del Templo es nuestro. Y gracias a Dios la victoria será nuestra", ha subrayado junto a varios diputados del ultraderechista Otsmá Yehudit y la ministra de Igualdad Social, May Golan, según ha recogido 'The Times of Israel'. El embajador de Alemania en Israel, Steffen Seibert, ha señalado en la citada red social que las escenas de violencia contra periodistas en Jerusalén "no hablan de la profunda conexión espiritual con la ciudad que los judíos han sentido durante miles de año", sino "del odio ciego que les han enseñado a estos niños". La marcha es organizada por organizaciones ultraderechistas y religiosas para conmemorar la "unificación" de Jerusalén y la toma de la Ciudad Vieja, incluida la Explanada de las Mezquitas --conocida por los judíos como Monte del Templo-- durante la Guerra de los Seis Días en 1967, un hecho no reconocido internacionalmente.

