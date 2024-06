El BCE bajará tipos mañana, pero aún debe aclarar cuántos recortes más habrá en 2024

El repunte de la tasa de inflación registrado en mayo en la eurozona no será obstáculo para que el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) comience a revertir este jueves el grado de restricción de su política monetaria con una primera bajada de los tipos de interés de 25 puntos básicos, según el consenso de analistas consultado por Europa Press. Sin embargo, si bien el mercado no alberga dudas de que mañana el BCE inaugurará el ciclo de rebajas de tipos, los analistas siguen esperando descubrir en la rueda de prensa posterior de la presidenta, Christine Lagarde, alguna pista sobre la senda que seguirán las futuras decisiones, con la expectativa de que habrá al menos otro recorte de tipos más adelante e incluso margen para un tercero antes de final de 2024. De tal modo, Françoise Rimeu, estratega senior en La Française AM, no espera que exista un consenso significativo para un segundo recorte de los tipos en julio y eso llevará al Consejo de Gobierno a reducir gradualmente la restricción de la política monetaria en los próximos meses. A este respecto, Tomasz Wieladek, economista jefe en T. Rowe Price, advierte de que la reciente evolución de la inflación "pone en duda futuros recortes", aunque confía en que el proceso de desinflación en el segundo semestre "permitirá al BCE recortar un total de tres veces este año", aunque reconoce que "aumentan los riesgos de que el BCE sólo recorte dos veces". De su lado, Rubén Segura-Cayuela, economista jefe de Bank of America para Europa, apunta que el recorte de 25 puntos básicos de mañana debería ser el primero de los 200 puntos básicos de relajación entre junio de 2024 y julio de 2025. "Esperamos que Lagarde, una vez más, señale que habrá un poco más de información en julio para decidir el próximo movimiento y mucha más en septiembre, una clara señal de que es más probable que el próximo movimiento sea en septiembre que en julio", apunta el experto, quien espera que el ajuste de tasas en 2024 alcance los 75 puntos básicos, a los que seguirá un recorte de otros 125 puntos básicos en 2025. En este sentido, Mauro Valle, responsable de renta fija en Generali AM, considera que, tras el recorte de junio, el BCE tiene margen para volver a bajar tipos en la segunda mitad del año, aunque en la actualidad el mercado otorga un 50% a la probabilidad de un tercer recorte en diciembre. "Nuestros estudios estiman tres recortes", anticipa, aunque advierte de que la decisión dependerá de los próximos datos económicos, principalmente la inflación y la evolución de los salarios. En esta línea, el equipo de análisis de Ebury considera que el mercado podría estar infravalorando ligeramente los recortes de tipos en la eurozona este año. "Nuestro escenario base es de tres recortes por en 2024, muy probablemente en junio, septiembre y diciembre, mientras que el mercado solo descuenta algo más de dos", apuntan. Por su parte, Olivia Feldman, economista y cofundadora de HelpMyCash, prevé que el segundo recorte probablemente ocurra cerca del último trimestre, ya que Lagarde esperará a ver qué pasa con esta primera rebaja, por lo que "la única forma de qué haya más de dos bajadas en 2024, es que el crecimiento de la economía europea sea demasiado bajo, casi nulo". En esta línea, Franck Dixmier, responsable global de Renta Fija de Allianz Global Investors, recuerda que, mientras que a finales de 2023 los inversores esperaban recortes de 164 puntos básicos en 2024, la expectativa a finales de mayo era de un ajuste de sólo 62 puntos básicos. "Nuestra previsión de dos recortes de 25 puntos básicos de aquí a finales de 2024 nos parece muy razonable, pero no descartamos tres recortes", añade. De su lado, Ulrike Kastens, economista para Europa de DWS, asume que es probable que prevalezca el tono 'hawkish' en las discusiones en el Consejo de Gobierno, por lo que, haciendo hincapié en la dependencia de los datos y en un enfoque de reunión por reunión, Lagarde evitará comprometerse explícitamente con otro recorte de tipos en julio. "En general, mantenemos nuestra previsión de tres recortes de tipos más hasta finales de marzo de 2025", apuesta. En su reunión de abril, el Consejo de Gobierno del BCE dejó los tres tipos de interés estables en el 4,50% para las operaciones de refinanciación, mientras que la tasa de depósito se sitúa en el 4% y la de la facilidad de préstamo en el 4,75%. De confirmarse el jueves la esperada bajada del precio del dinero, sería el primer recorte de los tipos en la eurozona desde septiembre de 2019, cuando el BCE redujo la tasa de su facilidad de depósito, mientras que mantuvo sin cambios las de refinanciación y préstamo, que no han bajado desde marzo de 2016. Además de la descontada bajada de los tipos de interés, los mercados estarán atentos también a las nuevas proyecciones macroeconómicas del BCE, especialmente después de que el dato adelantado de inflación de mayo sorprendiera al situarse ligeramente por encima de las expectativas. En concreto, en mayo la tasa de inflación de la zona euro repuntó al 2,6% interanual, dos décimas por encima de la subida de los precios observada en abril, en lo que supone su primer repunte desde diciembre de 2023, alcanzando así su mayor nivel desde el pasado mes de febrero. Al descontar el impacto de la energía sobre los precios, la tasa de inflación de la eurozona subió al 2,8%, una décima más que en abril, mientras que al excluir también el coste de los alimentos, así como del tabaco y del alcohol, la tasa subyacente se aceleró al 2,9% desde el 2,7%. Asimismo, a finales de mayo también se conoció que la subida de los salarios negociados en la zona euro alcanzó el 4,69% interanual en el primer trimestre de 2024, una aceleración respecto del alza del 4,45% en el último trimestre del año pasado. En cuanto a la actividad económica, el producto interior bruto (PIB) de la zona euro registró en el primer trimestre de 2024 una expansión del 0,3% con respecto al cuarto trimestre del año pasado, cuando la economía se contrajo un 0,1%, mientras que en comparación con el primer trimestre de 2023, el crecimiento del PIB fue del 0,4%. En su cuadro macro del pasado mes de marzo, el BCE proyectaba que la inflación de la eurozona se situará en el 2,3% en 2024, el 2% en 2025 y el 1,9% en 2026, mientras que preveía un avance del PIB del 0,6% en este ejercicio, del 1,5% en 2025 y del 1,6% en 2026.

