Italia enviará más sistemas de defensa aérea Samp/T a Ucrania en un nuevo paquete de ayuda militar

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha confirmado que Roma enviará más sistemas de defensa aérea Samp/T a Ucrania en un nuevo paquete de ayuda militar, aunque ha insistido en que las armas italianas no podrán ser usadas en territorio ruso a pesar de que otros países han dado 'luz verde' a Kiev para ello. "Sin duda vamos a revisar la información de la Comisión Parlamentaria para la Seguridad de la República (Copasir) porque el contenido de las armas que enviamos sigue siendo confidencial. Pero sabemos que enviaremos Samp/T, que es un instrumento de defensa aérea, que es la protección que la propia Ucrania nos pidió, no es ningún secreto", ha declarado Tajani durante una entrevista con la televisión italiana RAI. En ese sentido, ha insistido en que las armas italianas no deben ser utilizadas en Rusia y que Italia no enviará tropas a Ucrania, tal y como ha llegado a proponer el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en varias ocasiones. El sistema antiaéreo Samp/T es un proyecto conjunto de Francia e Italia que comenzó a desarrollarse a principios de los años 2000. Está considerado un sistema flexible y eficaz para la defensa contra aviones de combate y misiles. En febrero, Rusia aseguró que había logrado destruir por primera vez una unidad de este sistema, que fue suministrado por Francia e Italia a principios de 2023.

