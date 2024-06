Cyndi Lauper anuncia una gira de despedida por Estados Unidos y Canadá

La cantante Cyndi Lauper ha anunciado que abandona los escenarios y se despedirá con la gira 'Farewell Tour', que realizará en 23 ciudades de América del norte desde octubre hasta diciembre, según ha anunciado en su perfil de instagram. La cantautora de 'Girls just wanna have fun' realizará su primera gira tras más de una década alejada de los escenarios. La preventa de entradas ha comenzado este martes y la venta general será a través de la promotora Live Nation el próximo viernes en su página web, según señala el medio 'Variety'. La gira comenzará el próximo 18 de octubre en Montreal y finalizará el 5 de diciembre en el United Center de Chicago. Entre esas dos fechas, la cantante actuará en estadios como el Madison Square Garden de Nueva York el 30 de octubre, el Bridgestone Arena de Nashville el 1 de noviembre, el Intuit Dome de Los Ángeles el 23 de noviembre, el Acrisure Arena en Palm Desert el 24 de noviembre y el de San Francisco. Chase Center el 26 de noviembre. La cantante ha compartido en su Instagram una imagen con las fechas de 'Farewell tour' y promete actuaciones con invitados especiales. Además, este miércoles 5 de junio se emite en Paramount+ un documental sobre su carrera, llamado 'Let the canary sing', dirigido por Michael John Warren.

