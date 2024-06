Kiko Jiménez acaba su paso por 'Supervivientes' y Blanca Manchón vuelve a ser concursante

Después de 87 días de convivencia, Kiko Jiménez se convierte en el expulsado definitivo de 'Supervivientes' en una de las votaciones más reñidas de esta edición. Después de una semana en solitario y estos últimos días en los que ha compartido la convivencia con Kiko, Blanca vuelve al concurso como concursante de pleno derecho para ocupar el lugar que dejó Ángel Cristo tras su expulsión disciplinaria. Con el apoyo de sus mejores amigas durante el concurso- Marieta en el caso de Kiko y Aurah en el caso de Blanca- Blanca Manchón reconocía sin poder dejar de gritar y saltar: "Nunca me habían salvado, me emociona, ya no me quedan vidas". Por su parte, Kiko se quedaba completamente derrotado llegando incluso a emocionar a Sandra Barneda desde plató. "Me da pena, llevas razón en lo que dices, he sentido que he aprovechado esta oportunidad. Pensar en que no volveré a ver este sito, que odias pero que le coges cariño, hemos vivido muchas cosas" reconocía Kiko entre lágrimas. "He vivido cosas maravillosas, ha sido increíble" insistía el concursante antes de abandonar la isla definitivamente.

