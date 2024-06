Carlos Acosta y Javier de Frutos, galardonados en los Premios Nacionales de Danza 2023

Londres, 3 jun (EFE).- Los coreógrafos Javier de Frutos y Carlos Acosta recibieron este lunes sendos galardones al mejor corto de baile y a la contribución más creativa en los Premios Nacionales de Danza 2023 del Círculo de Críticos del Reino Unido.

El hispano-venezolano Javier de Frutos fue premiado por su corto 'WHOEVER YOU ARE', adaptación al cine del poema de Walt Whitman 'Whoever You Are Holding Me Now in Hand'.

Por su parte, el cubano Carlos Acosta obtuvo el galardón a la destacada contribución creativa por el concepto de 'Black Sabbat - The Ballet', en el que el grupo de 'heavy metal' se encarga de poner la música de un ballet de éxito internacional.

La bailaora española Sara Baras también estaba nominada a estos premios en la categoría de mejor bailarina, premio que finalmente fue otorgado a Fumi Kaneko, de la Compañía Real de Ballet.

Además, aunque tampoco obtuvo ninguno, Baras optaba a otros dos galardones, uno de ellos por su faceta de coreógrafa, a la mejor coreografía clásica, que fue para William Forsythe, de 'The Barre Project'.

El otro, a la actuación clásica femenina más destacada por su espectáculo 'Alma' en el Festival de Flamenco, lo recibió, finalmente, Tiler Peck, por 'Turn it Out'.

Entre los ganadores de los otros premios se situaron William Bracewell, de la Compañía Real de Ballet, como mejor bailarín, Drew McOnie de The McOnie Company como mejor compañía independiente, y Sae Maeda como artista emergente. EFE

