Adele llama "puto estúpido" a una persona de su público por decir que "el Orgullo apesta"

La cantante británica Adele ha parado el último concierto de su residencia en Las Vegas para llamar "puto estúpido" a una persona que desde el público había gritado que "el Orgullo apesta" mientras ella daba un discurso conmemorando esta celebración. "¿Has venido a mi puto concierto a decir que el Orgullo apesta? ¿Eres un puto estúpido? No seas tan jodidamente ridículo, si no tienes nada bonito que decir, cállate", ha respondido la cantante según se ve en vídeos que los asistentes han subido a redes sociales, recogidos por Europa Press. La artista comenzaba su residencia 'Weekends with Adele' el pasado 18 de noviembre de 2022 y la acabará el 23 de noviembre de este año, después de que en marzo anunciase, que suspendía "temporalmente" los 10 conciertos que tenía planeados por problemas de salud que le habían afectado a la voz.

