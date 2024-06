Sofía Cristo muestra indiferencia a las últimas declaraciones de su hermano

"La echaron de 'Secret Story' por violenta, queda reflejado quién es la agresiva y quién es la violenta. No ha aprovechado los colegios tan caros que mi madre ha pagado con el dinero del rey emérito" declaró Ángel Cristo Jr. hace dos días en '¡De viernes!'. El exconcursante de 'Supervivientes 2024' ofrecía una nueva entrevista en la que hablaba de su hermana y aseguraba que su relación está completamente rota. Sin embargo, Sofía ha preferido no escuchar las últimas declaraciones de su hermano porque quiere permanecer al margen de todo. Al menos eso es lo que nos ha confesado la hija de la vedette, que se mostraba más rotunda que nunca tras la última entrevista de su hermano en televisión y nos aseguraba que no está dispuesta a reconciliarse con él: "No, para mí no hay ninguna". En cuanto a cómo le ha afectado todo lo que ha dicho de ella en los platós, la dj nos explicaba que no ha visto nada y que no quiere saberlo: "No los he oído, he llegado esta mañana de trabajar, pero voy a intentar que no me afecten". Con el rostro visiblemente serio, Sofía desvelaba que "estoy haciendo mi vida y cada uno que haga la suya"... y es que la dj y su madre están cansadas de que Ángel no pare de hablar de ellas en términos negativos por todos los platós de televisión.

