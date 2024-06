Mayte Zaldívar deja claro cuál es su postura tras la polémica con la boda

Hace una semana se formaba una revuelo mediático alrededor de Mayte Zaldívar y Julián Muñoz debido a su boda que está siendo difícil de parar. De momento, ninguno de los dos ha querido hablar públicamente sobre el porqué se han dado de nuevo el 'Sí, quiero' y las especulaciones no cesan... pero, ¿cómo lo están viviendo ellos? El que fuera alcalde de Marbella se ha dejado ver estos días dando sus paseos diarios y también disfrutando de una comida familiar en la que se encontraba la que se supone que sigue siendo pareja de Mayte, Fernando, pero siempre ha dado la callada por respuesta cuando se le ha preguntado por ello. Con Mayte ha pasado más de lo mismo. De forma simpática ha asegurado que no tiene nada que decir al respecto y están dejando que este río mediático pase de largo... pero de momento no lo están consiguiendo ya que el silencio está dando paso a especulaciones diarias. La última vez que hemos visto a la exconcursante de 'Supervivientes' se mostraba de lo más relajada ante las cámaras cuando salía de su trabajo y dejaba claro cuál va a ser su postura estos días: "Siento mucho vuestro trabajo, las horas que lleváis aquí al sol, siendo mucho esto, entiendo que es vuestro trabajo y quiero que entendáis mi postura, ¿vale? buenas tardes chicos, que tengáis buen día". Con estas palabras la actual mujer de Julián aclaraba ante las cámaras que, al menos por el momento, no va a hacer ninguna declaración sobre porqué ha decidido casarse de nuevo con él... ¿hablará en un futuro?

