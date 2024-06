Gantz pide que se reúna el gabinete de guerra israelí tras la propuesta de Biden

El 'número dos' del gabinete de guerra israelí, Benjamin Gantz, ha solicitado este sábado la reunión urgente de este organismo del Gobierno israelí para estudiar la propuesta presentada el viernes por el presidente estadounidense, Joe Biden, para un alto el fuego en la Franja de Gaza. "Estados Unidos siempre ha demostrado su compromiso con la seguridad de Israel y con el regreso de todos los rehenes, en particular desde el comienzo de la guerra", ha apuntado Gantz, según recoge el diario 'The Times of Israel'. "El Estado de Israel entero está unido por el deseo del regreso de nuestros rehenes y esa es la máxima obligación moral, que no rebaja la obligación de coseguir todos los objetivos de la guerra", ha añadido. Israel por ello "quiere lograr la vuelta de los rehenes conforme a lo planteado por el equipo de negociación y aprobado por unanimidad por el gabinete de guerra". Ese organismo "debe reunirse lo antes posible junto con el equipo de negociación para formular los siguientes pasos", ha indicado. El plan anunciado ayer por Biden -- cuya preparación el mandatario atribuyó a Israel -- consta de tres fases. La primera de las cuales consiste en un alto el fuego completo, la retirada de las fuerzas israelíes de zonas pobladas de Gaza, la liberación parcial de rehenes, el retorno de civiles palestinos a sus hogares, y un aumento de la ayuda humanitaria. La segunda fase consta de un fin permanente de las hostilidades, el intercambio de presos palestinos por rehenes supervivientes y la retirada total israelí de Gaza. La tercera y última etapa consistiría en el comienzo de la reconstrucción de Gaza y la entrega de los restos mortales de los rehenes fallecidos.

