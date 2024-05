Marta López Álamo se posiciona con Kiko Matamoros en su guerra contra Terelu Campos

Se recrudece el enfrentamiento entre Terelu Campos y sus excompañeros de 'Sálvame'. Era Belén Esteban la que soltaba la liebre al asegurar en su entrevista con Marc Giró en 'Late Xou' de RTVE que la hija de María Teresa Campos "ni estaba ni se la esperaba" en el nuevo programa 'Ni que fuéramos... Shhh' de Quickie. Molesta, la hermana de Carmen Borrego le respondía en su reaparición en 'Mañaneros' tras varios días alejada de los focos a causa de una recaída en el edema de Reinke que padece en las cuerdas vocales desde hace años. "Pensaba que la relación era buena, pero como estoy acostumbrada a que esto sea una noria en mi vida me sorprenden pocas cosas. Sé que el hablar siempre es un 'ostras, te sirvo en bandeja'. ¿Sabes qué pasa? A lo mejor llega un día en el que no me voy a callar nada de nada" advertía a la princesa del pueblo. Unas declaraciones que han hecho estallar a Belén pero especialmente a Kiko Matamoros, que no ha dudado en tachar a Terelu -con la que siempre ha tenido muy buena relación- de "falsa y oportunista": "Falsa tú, que te has hinchado a mentir esta mañana contando una historia que se aleja absolutamente de la realidad, que has retorcido la realidad como te ha dado la gana para hacerte el muñequito de la víctima y la inocencia". "Que vendes absolutamente todo lo que tienes que vender. Para falsa víctima, tú, que eres la que siempre tiene que estar jodida, más que nadie; en la peor situación, más que nadie" ha sentenciado fuera de sí. Un estallido al que Marta López Álamo ha reaccionado posicionándose a favor de su marido y dejando entrever que su relación con Alejandra Rubio, con la que era uña y carne, está completamente rota. ¡Y no precisamente por su parte! "Kiko ha estado mucho tiempo callado y creo que tendrá sentimientos también que expresar. No me ha sorprendido que lo cuente porque era algo que tenía ya... tenía ganas de contarlo. Pero yo no me voy a pronunciar sobre Terelu ni tampoco voy a hablar por mi marido" ha afirmado, dejando en el aire si le ha decepcionado la actitud de la hija de Teresa Campos. "Hay personas que llevan... en general... un personaje... y con eso se siente. Kiko no es así, a Kiko sí le duelen las cosas es porque le duelen, porque tiene la lealtad muy alta y yo también la tengo así, y ahí me quedo" ha añadido, revelando que ella también se ha distanciado de Terelu, con la que guiándonos por sus palabras parece que no tendría relación en la actualidad: "Yo a Terelu le he preguntado siempre cómo estaba. La última vez que la vi fue cuando se operaba, pero no hablo con ella todos los días". A pesar de que Marta no quiere hablar sobre Alejandra, parece que algo ha pasado entra ambas y en estos momentos su amistad estaría tocada de muerte. "A mí no me ha dicho nada, no me ha hecho nada, pero no voy a hablar más de eso. Obviamente hay cosas que a mí también me han dolido, pero yo creo que no he tenido la oportunidad de hablar las cosas con ella, si quieren hablar aquí estoy. Por ahora no he tenido respuesta por ambas partes y no la espero" ha confesado.

