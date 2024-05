Carmen Borrego revela en qué punto está su relación con José María Almoguera y Paola Olmedo

Tras dos meses en los que día sí y día también salía a la luz alguna información sobre ellos, nada se sabe desde hace un par de semanas de José María Almoguera y Paola Olmedo. ¿Lo último? que la pareja podría haberse replanteado su separación y habrían decidido dar una nueva oportunidad a su matrimonio. Y este jueves Marisa Martín Blázquez ha contado en 'Vamos a ver' que este acercamiento no solo continúa sino que ha ido a más en los últimos días. Según la colaboradora, el hijo de Carmen Borrego y su mujer están cada vez más unidos y cada vez hacen más vida familiar. Tras pasar el puente de mayo en Andorra, es habitual que pasen los fines de semana juntos y se les ha visto pasear y haciendo planes tanto con su hijo, Hugo -que está a punto de cumplir su primer añito- como en solitario, dejando entrever que su reconciliación es un hecho. Una información de la que la hermana de Terelu Campos ha confesado no tener ni idea. Asegurando que no sabe "nada" de ellos porque José María y Paola "han decidido que no esté en sus vidas", Carmen ha insistido una vez más en que les desea "lo mejor por el bien de los dos y por la felicidad de su nieto". Dos meses después de su regreso de 'Supervivientes' y de encontrarse con la exclusiva en la que su hijo arremetía duramente contra ella, la tertuliana ha desvelado que todavía no se ha cruzado con su hijo, aunque reconoce que no le importaría en absoluto: "Ojalá me cruzase con él porque no tengo ningún problema en verlo. AL revés, me encantaría, me encantaría poder abrazarlo" ha expresado. Sin embargo, no saber nada de José María no quiere decir que no haya intentado un acercamiento, como ha dejado entrever cuando su compañero Antonio Rossi le ha preguntado si se pone un tope de tiempo para intentar reconciliarse con su hijo si él no da ningún paso al frente para solucionar las cosas. "Yo no cuento públicamente lo que hago ni lo voy a contar aunque me hacen ofertas continuamente para que hable. Como madre actúo como creo que tengo que actuar en privado, y mi conciencia la tengo meridianamente tranquila. No voy a contar las cosas que hago en privado" ha revelado, sin confirmar ni desmentir si se ha puesto en contacto con su hijo.

