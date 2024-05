EEUU indica que los ataques en campos de desplazados no provocarán cambios en su política respecto a Israel

El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha indicado este martes que los recientes ataques israelíes contra campamentos de desplazados en la ciudad de Rafá, en el sur de la Franja de Gaza y que han dejado más de 70 muertos desde el domingo, no provocarán cambios en su política debido a que aún no se ha iniciado una "gran operación terrestre" contra la urba. "Como resultado del ataque del domingo, no tengo ningún cambio de política del que hablar. Simplemente ocurrió. Los israelíes van a investigarlo. Vamos a estar muy interesados en lo que encuentren en esa investigación. Y ya veremos qué pasa a partir de ahí", ha declarado Kirby durante una rueda de prensa. En ese sentido, ha reiterado que la Administración de Joe Biden sigue sin ver "justificada una gran operación terrestre en Rafá", algo que "no han visto hasta el momento", según ha informado el diario estadounidense 'The Hill'. La Casa Blanca había calificado anteriormente de "devastadoras" las imágenes del ataque israelí, aunque siguió justificando este tipo de acciones para acabar con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que en esto caso Israel reclamó la muerte de dos altos cargos.

