Íñigo Onieva, la polémica que podría pasar factura a su restaurante. Basura en la calle y vecinos enfadados

Hace poco más de dos semanas que Íñigo Onieva y sus socios -entre los que se encuentran José Luis López 'El Turronero' e Iván Espinosa de los Monteros- inauguraron por todo lo alto, con la presencia de Tamara Falcó e Isabel Preysler, su nuevo restaurante, 'Casa Salesas'. Un moderno local con música en directo, cócteles y platos tradicionales con un toque moderno a precios asequibles situado en uno de los barrios de moda de Madrid, que ya se ha visto envuelto en su primera (y amarga) polémica. Y es que según 'Y ahora Sonsoles' los vecinos de la zona están indignados por la basura acumulada en plena calle desde que el marido de la marquesa de Griñón abrió su nuevo negocio. Los contenedores situados justo enfrente del restaurante acumulan enormes bolsas de plástico negras -en lugar de estar dentro de los contenedores ocupan parte de la acera- y, además, habría quejas porque Íñigo y sus socios no estarían reciclando, puesto que habría botellas de vidrio dentro de dichas bolsas a pesar de tener el contenedor indicado a pocos metros. Aunque el marido de Tamara todavía no se ha pronunciado sobre esta desagradable e inoportuna polémica con 'Casa Salesas' recién inaugurado, la periodista Isabel González ha revelado en el programa de Sonsoles Ónega que Onieva hace fotos de la calle antes y después de tirar la basura para demostrar que es un problema que arrastra el barrio desde hace meses y que su restaurante no es el culpable de las bolsas que se acumulan en plena calle.

