Ángel Cristo Jr. y Ana Herminia, por fin juntos. Así ha sido su reencuentro

Tras su expulsión disciplinaria de 'Supervivientes 2024' -por saltarse las normas del concurso abandonando el perímetro de seguridad de la isla y desapareciendo durante más de tres horas poniendo en peligro su propia integridad física- y su llegada a España en la madrugada de este viernes desafiando y embistiendo a la prensa con mucho sentido del humor, Ángel Cristo Jr. por fin se ha reencontrado con su pareja y gran defensora desde que arrancó el reality, Ana Herminia Illas. No fue, como todos pensábamos, en directo durante la gala de 'Conexión Honduras' por decisión de la organización del programa al tratarse de un concursante expulsado. Antes de poder abrazar y besar a su 'mujer', el hijo de Bárbara Rey tuvo que dar la cara y dar explicaciones por su actitud, emocionándose hasta las lágrimas al recordar su concurso, del que no ha dudado en sacar el lado positivo a pesar de los duros enfrentamientos que ha protagonizado con muchos de sus compañeros. Y una vez pidió disculpas por haberse 'saltado a la torera' las normas y por sus criticadísimos comentarios a Aurah Ruiz -a la que llamó indigente mental, basura o gentuza entre otras lindezas, y dijo que las mujeres solo sabían 'pisar' a los hombres-, asegurando que no es machista, Ángel abandonaba las instalaciones de Mediaset y a las puertas de la cadena se producía su esperadísimo reencuentro con Ana Herminia para poner rumbo juntos a su casa e intentar recuperar la normalidad tras su polémico paso por la isla. Felices y emocionados por estar por fin juntos de nuevo, el hijo de la vedette y la venezolana, caminando de la mano e intercambiando confidencias en todo momento, no han dudado en posar ante las cámaras y darse un romántico beso antes de subirse a un coche para regresar a su domicilio. Demostrando su apoyo incondicional a Ángel, Ana Herminia lució la misma cinta roja en la frente que ha llevado el hermano de Sofía Cristo desde que comenzó el reality y que todavía no se ha quitado. Igual que el bidente de madera del que no se separaba en Honduras y con el que este domingo de madrugaba abandonó la gala de 'Supervivientes' con paso firme. Acompañado por otros familiares y amigos a los que también dio una cinta roja que se ha convertido en su seña de identidad, el hijo del domador se mostró muy atento con un admirador que le dijo 'Ángel ganador' y al que con una tímida sonrisa no dudó en dar las gracias.

