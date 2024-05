Taiwán detecta más de 60 cazas y cerca de 30 buques del Ejército de China en sus inmediaciones

El Ministerio de Defensa de Taiwán ha anunciado este sábado de madrugada la detección de más de 60 cazas y cerca de una treintena de buques de guerra chinos en los alrededores de la isla tras dos días de maniobras militares del Ejército de China en respuesta a unas declaraciones del recién elegido presidente taiwanés, William Lei, quien instó a Pekín a "afrontar la existencia" del territorio como una entidad completamente independiente. "Hasta las 06.00 de hoy se han detectado 62 aviones y 27 buques que operaban alrededor de Taiwán", ha explicado el Ministerio de Defensa en una publicación en la red social X. Asimismo, ha indicado que al menos 47 de los aviones han cruzado la línea media del estrecho de Taiwán y han entrado en la zona de identificación de defensa aérea de la isla desde el suroeste, el sureste y el este. No obstante, el Ministerio ha señalado en la misma comunicación que las Fuerzas Armadas taiwanesas "han controlado la situación y han respondido en consecuencia". Desde Pekín, las autoridades chinas han reiterado en numerosas ocasiones que la independencia de Taiwán no será tolerada y que no descartarán el uso de la fuerza para impedir la secesión. Los vínculos entre China y la isla de Taiwán, a la que considera una provincia más bajo su soberanía, se rompieron en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista Kuomintang sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista y se trasladaran al archipiélago. Las relaciones se restablecieron solo a nivel empresarial e informal a finales de la década de los 80. Más recientemente, las tensiones en torno a Taiwán se agravaron a partir de 2023, tras la visita de la ahora expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Nancy Pelosi, que se vio seguida de una visita a Washington por parte de una delegación taiwanesa.