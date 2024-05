Jonatan Giráldez: "Queremos ser el mejor equipo de Europa y veo mucha ambición"

El entrenador del Barça Femení, Jonatan Giráldez, aseguró que su equipo quiere demostrar en la final de la Liga de Campeones Femenina de este sábado en San Mamés (Bilbao) contra el Olympique de Lyon que son el "mejor equipo" del momento en Europa y cree que la ambición que ve en su vestuario es clave para intentar batir por primera vez a las francesas, mientras que negó que el anuncio del despido de Xavi Hernández pueda afectar o eclipsar a su equipo. "Es una final, hubiéramos firmado al inicio de la temporada estar aquí con los tres títulos en España ganados y con la posibilidad de jugar una nueva final de 'Champions', que habla muy bien de nuestro nivel. Tenemos que demostrar que queremos seguir siendo el mejor equipo de Europa, y veo mucha ambición que me deja muy tranquilo", aseguró en rueda de prensa desde San Mamés. "Tenemos muchísimas ganas de jugar la final, estamos completando una fantástica temporada, estamos jugando muy bien al fútbol. Si hablamos de fútbol, el rendimiento en las últimas jornadas estamos creciendo, en buena dinámica", celebró. Giráldez está seguro de que su Barça ha evolucionado respecto a las dos finales perdidas, en 2022 y 2019, ante el Lyon. "Somo reconocibles, con pelota y sin ella, nos gusta dominar y crear ocasiones. Habrá pequeñas adaptaciones para contrarrestar sus virtudes. Y la polivalencia que tenemos, la capacidad de adaptarnos a distintos escenarios nos prepara muy bien. Llegamos en una forma impecable y tenemos que demostrarlo mañana", aseguró. Y no cree que el Lyon siga siendo el mejor equipo del mundo si pierde este sábado, en contra de lo dicho por su entrenadora. "Respeto mucho a Sonia Bompastor y no diré nada de sus palabras pero sí de todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora, con cinco finales en los seis últimos años. Estamos siempre ahí. Estoy de acuerdo en que somos los dos mejores equipos del mundo por plantilla, por juego, por capacidad de adaptación. Será una gran final y la afición disfrutará del partido", apuntó. En cuanto a la salida de Xavi Hernández, hasta ahora técnico del equipo masculino, Giráldez cree que no eclipsará nada ni afectará a su equipo. "Con un partido tan importante, no habrá ningún tema que nos pueda desviar la atención de un desplazamiento masiva para una nueva final y las ganas que tenemos de jugar. La atención estará centrada en lo que queremos, en preparar el partido y en dar nuestra mejor versión", señaló. "Diría que no eclipsa nada, la vida continua. Poco a decir tenemos nosotros en este tema. He explicado ya que el estímulo que tenemos delante es contundente e importante como para pensar en cosas diferentes. Percibo que vivimos semanas muy importantes, hemos ganado muchos títulos, entrenamos muy bien y la intención es prepararnos y demostrar mañana que queremos ser el mejor equipo de Europa", añadió. A nivel personal, en su último intento de sumar un nuevo título antes de irse a Estados Unidos y poner fin a su gran periplo blaugrana, reconoció que habrá algo de emocional en juego. "Es el último título en juego. Estoy orgulloso de mi periplo, de estos tres años como entrenador y de los otros tres como asistente. Pero jugar en este estadio espectacular lo hubiéramos firmado de inicio", reconoció. "Jugamos una final de 'Champions' en San Mamés, con mucha gente de Barcelona. El aspecto emotivo siempre está presente, poder dirigir al Barça es algo muy especial para mí. Pertenecer a este club me hace estar orgulloso. Tenemos que hacer el mejor partido posible para intentar coronarnos y conseguir una nueva 'Champions'", sentenció el técnico. En este sentido, añadió: "Si ganas el recuerdo es el mejor y si pierdes no es lo mismo". "Jugamos a fútbol para ganar y si estamos en el Barça es para ganar títulos, es la realidad. La temporada está siendo fantástica, las últimas tres temporadas lo son y es difícil de mejorar. Pero si mañana ganamos será una película diferente, para la gente y para mí. Estoy aquí porque me gusta competir y ganar. Mi deseo es prepararnos para ayudar a las jugadoras a conseguir el objetivo de ganar", manifestó.