Ana de Armas, Victoria Federica o Ester Expósito... espectaculares en el desfile de Louis Vuitton en Barcelona

En medio de una gran expectación, así se celebró el esperado desfile de Luis Vuitton en la ciudad de Barcelona. En esta ocasión la firma eligió el Park Güell de la Ciudad Condal para la presentación de su colección Crucero 2025 en la que pudimos ver a algunos de los rostros más conocidos de nuestro país, pero también un sinfin de artistas internacionales que no se perdieron la cita. Demostrando que ha logrado hacerse un hueco en el mundo de la moda, Victoria Federica fue una de las invitadas al primer desfile de Louis Vuitton en nuestro país. Impecable en cuanto a la elección de su look se refiere, la hija de la infanta Elena coincidió con su padre, Jaime de Marichalar, del que ha heredado su interés por las últimas tendencias de moda. Tras muchos años fuera de nuestro país, Ana de Armas mostraba la mejor de sus sonrisas feliz por su regreso a España de la mano de la firma de la que es embajadora desde 2021. Otra de las actrices más valoradas de nuestro país, Ester Expósito, estuvo inivitada al desfile al que acudió tras su paso por el Festival de cine de Cannes. Para la ocasión, Ester eligió un mini vestido en color negro con cremallera delantera y cuello bebé con bordados en blanco. Convertida en una de las modelos más reconocidas de nuestro país, Eugenia Silva también disfrutó del exclusivo desfile de la firma de la que es fiel seguidora desde sus comienzos. Siguiendo muy de cerca los pasos de su padre Will Smith, el joven Jaden Smith derrochó personalidad a la hora de vestir acaparando todas las miradas en su paso por el photocall. En uno de los mejores momentos de su vida a nivel personal donde ha encontrado la felicidad al lado de su compañero de profesión Jason Fernández, María Pedraza optó por un mini vestido en color blanco con el que presumió de estilo propio. Tras haber saltado a la fama gracias a su participación en la serie 'Élite' en la que también compartía protagonismo con Ester Expósito, Mina El Hammani fue otra de las asistentes al desfile dejando el listón de la interpretación por todo lo alto. También como embajadora de la firma, la actriz Chloë Grace Moretz disfrutó de su paso por España gracias a este desfile para el que eligió unos originales pantalones de cuero en varios colores.