Rebeca Pous se acuerda de su affaire pasado con Fran Rivera y le manda un mensaje

Pocos lo recordarán -sin duda, solo los de 'matrícula de honor' en asuntos del corazón- pero Francisco Rivera y la cantante Rebeca Pous (muy popular por su hit 'Duro de pelar') protagonizaron un mediático romance en el veano de 2010, antes de que el torero conociese a Lourdes Montes, con la que está felizmente casado desde 2013. La llamativa e inesperada pareja se habría conocido en la plaza de toros de Burgos y durante dos meses vivieron un apasionado idilio -según la artista- que llegó a su fin cuando la catalana comenzó su periplo por los platós de televisión para hablar de su historia de amor con el hijo de Carmen Ordóñez. Un 'affaire' que Fran definió como un "error" que no le gustaba que le "restregasen" y que para Rebeca fue todo lo contrario. Tan bien se lo pasó con el diestro -del que aseguró que la llamaba cariñosamente 'cerecita', que incluso le compuso una pegadiza canción, 'Matador'. Y 14 años después la cantante de 'Duro de pelar' ha echado la vista atrás para rememorar cómo fue su romance con el hijo de Paquirri, en la presentación del nuevo show de Samantha Fox, 'Discoteca en los 80'. Pero antes Rebeca se ha acordado de Isabel Pantoja -archienemiga de Fran- que este sábado reaparece en Zaragoza tras sus problemas de salud: "Isabel es un 10, es lo más completo que hay ahora mismo en su género y creo que es una artista que también ser polémica le ha servido como las grandes artistas de toda la vida" afirma, convencida de que aunque el personaje no se ha comido a la artista, "sin su personaje no sé si hubiera durado tanto la artista". Experta en realities, la artista se ha lamentado de la expulsión por motivos disciplinarios de Ángel Cristo Jr. de 'Supervivientes', ya que para ella era su "ganador". "Me encantaba y yo creo que cuando te llevan también a la presión tan grande y te someten y te tocan lo que más te duele, puedes decir cosas inapropiadas. Se ha equivocado evidentemente y yo creo que se refería al tipo de mujeres que denuncian por denunciar, no a todas las mujeres, creo yo" ha comentado en referencia a la frase que el hijo de Bárbara Rey le dijo a Aurah Ruiz durante la pelea que desencadenó su final. Y por fin, echando la vista atrás, Rebeca ha reconocido que su relación con Fran fue "maravillosa" y ha enviado un mensaje al extorero: "Salió una canción y todo, 'Matador', ya puede estar contento que nadie más le ha hecho una canción". "Yo como Shakira, adelantada a mi tiempo, pero la verdad que yo tengo buen recuerdo y creo que él también. Estuvo muy bien, es un tío encantador y era muy guapo por aquel entonces, muy cariñoso y muy servicial" asegura. ¿Volvería a tener algo con él? Como confiesa, "si me lo encuentro como estaba antes, sí. Soltero y más joven, ya está. Ahora se ha vuelto más serio, más serio". "Yo ahora tengo un novio de 36 años, no lo voy a cambiar por uno de 40 y pico" ha zanjado entre risas.