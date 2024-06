Doble de Daniel Sancho sorprendió a todos en un reality: “Casi me pongo a llorar”

Uno de los concursantes del reality “sobrevivientes” se hizo viral en redes sociales - crédito Mediaset/@DanielSancho/Instagram

El asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, a manos del español Daniel Sancho, ha sido un caso que ha estado puesto en la palestra de los medios de estos dos países y en Tailandia, en donde se registraron los hechos.

Debido a la fama que tienen los padres del confeso asesino, en Europa se han enfocado en los múltiples enfoques que se han abierto del caso, lo que ha hecho que la imagen de Daniel Sancho sea recurrente en múltiples programas.

De la misma forma, esto hizo que la presentación de la nueva temporada de Supervivientes, un reality en el que múltiples concursantes ingresan a una isla en la que tendrán que sobrevivir sin ningún tipo de elementos de la cotidianidad, tuviera a Daniel Sancho como protagonista en redes.

En la noche del 15 de junio se presentaron los concursantes del reality que tendrá una edición All Stars, en la que tendrán ganadores del programa y exparticipantes de otros shows famosos en España, siendo Abraham García uno de los que más llamó la atención.

García ganó la temporada 2024 de Supervivientes, pero desde entonces se había alejado de la televisión, por lo que en redes sociales sorprendió con su cambio de look y también por su parecido con Daniel Sancho, que desde que fue capturado en agosto de 2023 permanecen en una prisión de Tailandia.

Daniel Sancho fue tendencia por el parecido que tiene Abraham García con el confeso asesino - crédito Mediaset

“Que sí. Estamos de vuelta en Supervivientes: All Stars porque hace una década que gané ‘Supervivientes’. Y aquí esto de que ‘lo importante es participar’ es mentira… Vengo a ganar y a disfrutar”, dijo García en su vídeo de presentación, pero en redes sociales no se enfocaron en su regreso a la televisión, sino en su parecido con Sancho.

“Creía que era Daniel Sancho y he gritado”, “Pero… ¿Este no había matado a uno en Tailandia? En serio son muy similares”, “El de Supervivientes es Daniel Sancho, no creo que haya salido de prisión en Tailandia, casi que me pongo a llorar hahaha”, fueron algunos de los comentarios tras la presentación de García.

De esta forma, Abraham García y Daniel Sancho fueron tendencia durante varias horas en X e Instagram, mientras varios medios en España tuvieron que aclarar que no se trataba de la misma persona.

¿Cuándo se conocerá la condena que recibirá Daniel Sancho?

La condena que recibirá el español se conocerá en la última semana de agosto - crédito RedesSociaes/AdrianFoncillas

Luego de que culminara en Tailandia el juicio en el que participaron más de 30 testigos, se determinó que la decisión del juez que encabezo el caso del asesinato del cirujano colombiano se conocerá el 28 de agosto, días después de que se cumpla un año de la muerte de Arrieta.

Dentro de las posibilidades que existen sobre la condena que puede recibir Sancho está pena de muerte, que es posible en caso de que se determine que se trató de un crimen premeditado, como lo ha argumentado la fiscalía y la defensa de la familia del colombiano.

Otra posibilidad es que el español sea condenando a cadena perpetua, esto en caso de que se trate de un homicidio común, que sumado al desmembramiento y arrojo del colombiano al mar podría hacer que el español permanezca el resto de su vida en una prisión de Tailandia.

Por último, la defensa del español ha indicado que tomando como referencia un informe de la fiscalía, se trató de un homicidio accidental que se registró durante una discusión entre Sancho y Arrieta, por lo que Marcos García Montes, representante de la defensa del confeso asesino, la condena que recibirá su cliente no debe ser mayor a diez años y con ello podrá solicitar cumplir parte de la pena en su país natal.