Mueren la hija y el yerno de un miembro de la Cámara de Representantes de Misuri tras un ataque en Haití

La hija y el yerno de un miembro de la Cámara de Representantes del estado estadounidense de Misuri, el republicano Ben Baker, murieron durante la noche del jueves como consecuencia de un ataque llevado a cabo por miembros de bandas armadas en Haití, donde se encontraban trabajando como misioneros. "Mi corazón está roto en mil pedazos. Nunca he sentido este tipo de dolor (...) Se fueron juntos al cielo. Por favor, recen por mi familia. Necesitamos fuerza desesperadamente", ha indicado Baker este viernes en un mensaje publicado en su perfil de Facebook. Davy y Natalie Lloyd trabajaban como misioneros para la organización sin ánimo de lucro Missions in Haiti, Inc., fundada por los padres del yerno, David y Alicia Lloyd. La ONG indicó en la citada red social el jueves que ambos fueron emboscados tras salir de la iglesia por pandilleros a bordo de tres camiones. Poco después, anunció la muerte de la pareja y de otro misionero. El gobernador de Misuri, el republicano Mike Parson, ha descrito la noticia como "absolutamente desgarradora". "Teresa (su esposa) y yo extendemos nuestro más sentido pésame al representante Ben Baker, a Naomi (la esposa de Ben Baker) y su familia", ha indicado en un mensaje en la red social X. La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas pidió en un informe en marzo acciones "inmediatas" para abordar la "cataclísmica" situación en Haitíí a raíz de la "grave" crisis de inseguridad provocada por la actividad de las pandillas, que ha dejado a las autoridades "al borde del colapso".