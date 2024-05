España y México estrechan vínculos para defender sus prestigiosos patrimonios históricos

Ciudad de México, 23 may (EFE).- El Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE) estrechó este jueves en la capital mexicana vínculos con la Asociación de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial (ANCMPM) para defender sus célebres patrimonios históricos y culturales distinguidos con el sello de la Unesco.

“Debemos poner sobre la mesa las dificultades que nos estamos encontrando en nuestras ciudades y por eso nos queremos nutrir de lo que se vive en México que tienen muchísimas connotaciones y parecidas”, recalcó el presidente del GCPHE, Luis Yeray Gutiérrez, durante su presentación en Xochimilco, un municipio al sur de la capital mexicana que fue nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1987.

Yeray Gutiérrez también es alcalde de San Cristóbal La Laguna, una de las ciudades patrimonio situada en la isla española de Tenerife, por lo que apuntó que son muchos los nuevos desafíos que tienen las ciudades con alto índice de turismo, como el equilibrio que deben tener las urbes al momento de respetar la cultura, la historia y la tradición y, al mismo tiempo, promover una modernidad sostenible.

“Conservar el patrimonio es conservar nuestra historia, nuestra cultura y dejar el legado a quienes nos van a preceder sobre todo con la idea de que se conozca realmente la historia de nuestras ciudades (...) Es imposible mirar hacia el futuro con una perspectiva de evolución productiva para todos nuestros entornos”, subrayó ante representantes del sector turístico.

Como parte de este intercambio de aprendizajes entre ciudades reconocidas con la prestigiosa distinción Unesco, la alcaldesa de Xochimilco, Juana Onésima Delgado, subrayó que entre mexicanos y españoles deben “unir esfuerzos” para poder seguir teniendo este reconocimiento internacional.

México es el cuarto país en número de ciudades declaradas por Unesco como patrimonio mundial, solo por detrás de Italia, España y Francia y la cuarta parte de las consideradas patrimonio mundial en el continente americano se encuentran en este país, convirtiéndose en el número uno de América.

“Quienes somos parte de estas declaratorias tenemos un compromiso enorme porque este patrimonio ya no es nuestro, no es de México, no es de España, es de la humanidad”, añadió la alcaldesa.

Las declaratorias de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad también son clave para promover el turismo más allá de las zonas de sol y playa o de la capital mexicana, según apuntó el consejero de Turismo de la Embajada de España en México, Fernando Villalba Torres.

“Lo cierto es que deberíamos prolongar la estancia de los turistas españoles y que conozcan las Ciudades Patrimonio de la Humanidad como Querétaro, San Miguel de Allende, Guanajuato, Puebla, Xochimilco ... es una enorme cantidad de ciudades muy atractivas, especialmente para el viajero español, porque va a poder ver cuál ha sido el legado histórico y urbanístico de España en México”, indicó.

Para continuar con el ánimo de fortalecer la conservación entre países a través del intercambio de aprendizaje, durante la presentación se anunció que del 16 al 18 de agosto se llevará a cabo en el estado mexicano de Durango el Festival de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, al que asistirán los representantes de las urbes, entre ellas la alcaldesa de Xochimilco.

EFE cuenta con el apoyo del GCPHE en la elaboración de este contenido.