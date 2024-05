El IPC de referencia en Japón se modera al 2,2% y la tasa subyacente marca mínimos de 2022

La tasa de inflación de referencia en Japón, aquella que excluye el impacto del precio de los alimentos frescos, se situó en abril en el 2,2% interanual, cuatro décimas por debajo de la lectura de marzo, según los datos publicados este viernes por el Ministerio del Interior y Comunicaciones del país nipón. En el caso de la tasa de inflación general, el IPC de abril se situó en el 2,5%, dos décimas por debajo de la lectura del mes anterior, mientras que la tasa de inflación subyacente, que además de los 2,93,2%, su nivel más bajo desde septiembre de 2022. "La inflación subyacente seguirá moderándose, ya que el reciente debilitamiento del yen no proporcionará un gran impulso a los precios de las importaciones", ha señalado Marcel Thieliant, responsable para Asia Pacífico de Capital Economics, quien anticipa que la tasa subyacente caiga por debajo del 2% en julio. "El resultado es que, si bien todavía esperamos que el Banco de Japón realice una última subida de tipos en su reunión de julio, cada vez tenemos más confianza en nuestra opinión de que no podrá endurecer mucho más la política monetaria", ha advertido. En su reunión del pasado 26 de abril, el Consejo de Política del Banco de Japón decidió por unanimidad mantener la tasa de referencia a corto plazo en un rango del 0% al 0,1%, sin cambios respecto de su anterior reunión, demorando así el esperado endurecimiento de la política monetaria del país nipón. Por otro lado, el banco central japonés revisó a la baja su previsión de crecimiento para el país en 2024, hasta una expansión del 0,8% desde el 1,2% anticipado en enero, mientras que mantuvo en el 1% el pronóstico de 2025 y confía en que en 2026 el PIB de Japón crecerá un 1%. En cuanto a la inflación, la entidad revisó cuatro décimas al alza la previsión del IPC de referencia (sin alimentos frescos), hasta el 2,8% en 2024, y al 1,9% desde el 1,8% el de 2025, mientras que para 2026 espera una subida de los precios del 1,9%. No obstante, la entidad mantuvo sin cambios sus previsiones de inflación subyacente en el 1,9% este año y el siguiente, mientras que la tasa alcanzará el 2,1% en 2026.